«مياه الدقهلية» تنظم حملة للتوعية بمخاطر إلقاء مخلفات الأضاحي في شبكات الصرف

أطلقت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالدقهلية، حملة توعية عن مخاطر إلقاء مخلفات ذبح الأضاحي في شبكات الصرف الصحي، وتسببها في حدوث انسداد وطفوحات خلال فترة العيد وتأثيرها على الصحة العامة.

وأشارت الشركة في بيان، إلى أنّ الحملة شملت زيارات ميدانية إلى محلات الجزارة وتوعية أصحابها بأهمية مياه الشرب والحفاظ عليها وعدم إهدارها في غسل الأضاحي، حتى لا يؤدى ذلك إلى زيادات حمولات شبكات الصرف الصحى وما ينتج عنه انسدادات وطفوحات، كما شملت الحملة تقديم إرشادات للمواطنين عن خطورة إلقاء مخلفات الأضاحي في بالوعات الصرف الصحي وكيفية التخلص الآمن عن طريق تجميعها في أكياس وإلقائها في المكنّ المخصص لها.

عدم إلقاء مخلفات الأضاحي

وأكد المهندس خالد نصر؛ رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالدقهلية، أنّ إدارة التوعية بالشركة نفذت حملات توعوية لحث المواطنين والجزارين بعدم إلقاء مخلفات الأضاحي داخل مطابق الصرف الصحي بميت الكرما مركز طلخا.

ملصقات إرشادية لتوعية المواطنين

وأشار إلى أنه تم تعليق ملصقات إرشادية لتوعية المواطنين باتباع الطرق السليمة في التخلص الآمن من مخلفات الأضاحي وسرعة الاتصال على الخط الساخن 125 والإبلاغ عن أي شكوى.