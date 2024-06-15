أفضل سورة للقراءة يوم عرفة.. تفتح لك كنوز الدنيا والآخرة

يوم عرفة هو أعظم أيام السنة في الإسلام، حيث يجتمع الحجاج الآن على صعيد عرفات يتضرعون إلى الله بالدعاء والاستغفار، ويحرص غير الحجاج على صيام هذا اليوم المبارك، خاصة وأن يوم عرفة يعد ذروة العشر الأوائل من ذي الحجة التي وصفها النبي محمد صلى الله عليه وسلم بأنها أحب الأيام إلى الله للعمل الصالح، كما يُستحب الإكثار من قراءة القرآن الكريم في تلك الليلة المباركة ومعرفة أفضل سورة للقراءة يوم عرفة.

أفضل سورة للقراءة يوم عرفة

وحول الحديث عن أفضل سورة للقراءة يوم عرفة ، قال الشيخ محمود عويس، الواعظ بمركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، إن العشر الأوائل من ذي الحجة، وخاصة يوم عرفة، من أعظم الأيام وأحبها إلى الله تعالى، مستدلا بحديث النبي صلى الله عليه وسلم: «ما من أيامٍ العمل الصالح فيها أحب إلى الله من هذه الأيام».

فضل يوم عرفة

وبخصوص عن أفضل سورة للقراءة يوم عرفة، أشار الواعظ بمركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية خلال حواره ببرنامج «صباح الخير يا مصرعلى القناة الأولى المصرية، إلى أن الله سبحانه وتعالى أقسم بهذه الأيام في قوله تعالى: «والفجر. وليال عشر. والشفع والوتر»، حيث فسر الشفع بيوم 10 من ذي الحجة والوتر بيوم 9 من ذي الحجة، أي يوم عرفة، مستشهدا بآيات من سورة البروج، في قوله تعالى: «وَٱلسَّمَآءِ ذَاتِ ٱلۡبُرُوجِ. وَٱلۡيَوۡمِ ٱلۡمَوۡعُودِ. وَشَاهِدٖ وَمَشۡهُودٖ»، حيث فسر أن «المشهود» هو يوم عرفة.

الأعمال المستحبة يوم عرفة

أكد الدكتور أحمد تركي، أحد علماء الأزهر، على فضل صيام يوم عرفة لغير الحجاج، مستدلًا بحديث النبي محمد صلى الله عليه وسلم: «صيام يوم عرفة أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله والسنة التي بعده». ونبه إلى أن الحاج لا يصوم هذا اليوم اقتداءً بالنبي الذي أفطر يوم عرفة أثناء وقوفه بعرفات

برنامج لاغتنام يوم عرفة

وأضاف في تصريحات لـ«الوطن» خلال حديثه عن أفضل سورة للقراءة يوم عرفة، بأنه يجوز للمسلم قراءة ما يرغب من كتاب الله عز وجل، مقترحا برنامجًا للمسلمين لاغتنام يوم عرفة والذي جاء كالتالي:

1. الصيام لغير الحاج

2. الاستغفار مائة مرة

3. أذكار الصباح والمساء.

4. قول: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير مائة مرة على الأقل.

5. تجنب الذنوب والمعاصي.

6. ممارسة عبادة جبر الخواطر مع المحتاجين

7. الدعاء.

أفضل سورة للقراءة يوم عرفة

ورغم عدم وجود نص محدد في السنة النبوية يوصي بسورة معينة للقراءة يوم عرفة، إلا أن بعض العلماء يفضلون قراءة سورة الإخلاص، والمعوذتين، وآية الكرسي، وذلك نظرًا لما تحتويه من معاني التوحيد والإخلاص.