«الأرصاد» تكشف حالة الطقس غدا.. انخفاض الحرارة في أول أيام عيد الأضحى

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، حالة الطقس غدًا الأحد 16-6-2024، والموافق أول أيام عيد الأضحى المبارك 2024، مشيرة إلى انكسار الموجة الحارة، وبدء انخفاض درجات الحرارة تدريجيًا خاصة على شمال البلاد وحتى القاهرة الكبرى.

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية، أنه يسود غدًا الأحد، طقس حار نهارًا على أغلب الأنحاء، بينما يكون مائلًا للحرارة على السواحل الشمالية، أما ليلًا يسود طقس مائلًا للحرارة على أغلب الأنحاء ومعتدلًا على السواحل الشمالية.

انخفاض درجات الحرارة في عيد الأضحى 2024

وأشارت «الأرصاد الجوية» إلى أنّ درجات الحرارة ستنخفض بقيم من 3 إلى 4 درجات مئوية غدًا، أول أيام عيد الأضحى 2024، وتكون الظاهرة الوحيدة المؤثرة هي نشاط الرياح على فترات متقطعة.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة الصغرى والعظمى غدا الأحد، وفق توقعات الأرصاد الجوية:

درجات الحرارة غدا الأحد أول أيام عيد الأضحى

- القاهرة الكبرى والوجه البحري: العظمى 39 درجة والصغرى 26 درجة مئوية.

- السواحل الشمالية: العظمى 30 درجة والصغرى 23 درجة مئوية.

- جنوب سيناء: العظمى 43 درجة والصغرى 32 درجة مئوية.

- شمال الصعيد: العظمى 44 درجة والصغرى 29 درجة مئوية.

- جنوب الصعيد: العظمى 47 درجة والصغرى 32 درجة مئوية.