طريقة الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي

تتيح الشركة المصرية للاتصالات طريقيتين للاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي، ونشرح لكم في التقرير التالي طرق الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي وأيضاً كيفية دفع الفاتورة.

طرق الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي

ووفقاً للشركة المصرية للاتصالات فيمكن للمواطنين الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي بطريقتين كالتالي:

الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي من موقع الشركة بإتباع الخطوات التالية :

- دخول الموقع الرسمي للشركة المصرية للاتصالات من هـنــــا.

- إدخال كود المحافظة التابع لها.

- كتابة رقم التليفون.

- اضغط على إظهار الفواتير.

الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي بالخط الساخن

كما أتاحت الشركة طريقاً آخر للاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي عن طريق الاتصال بالخط الساخن، عبر الهاتف المحمول من خلال الاتصال بالخط الساخن 19777.

طريقة دفع فاتورة التليفون الأرضي

ويمكن للمواطنين دفع فاتورة التليفون الأرضي أون لاين وذلك باتباع الخطوات التالية:

- الدخول على موقع المصرية للاتصالات من هنــا.

- اختر الاستعلام عن قيمة الفاتورة.

- اضغط على الدفع.

- اكتب البيانات.

- اختر طريقة السداد.

ويمكن دفع فاتورة التليفون الأرضي من خلال سنترالات المصرية للاتصالات، وماكينات فوري ومصاري وخدماتي وسداد وبي وممكن، ومكتب البريد.