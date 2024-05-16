طريقة الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي لشهر مايو 2024 وخطوات الدفع

خدمات عديدة تقدمها الشركة المصرية للاتصالات، للمواطنين للتسهيل عليهم عن طريف دفع الفواتير والاشتراكات أون لاين والاستعلام عن قيمتها قبل الدفع، فضلاً عن باقي الخدمات الأخرى والاجابةعلى تساؤلاتهم.. لذا نستعرض خلال التقرير التالي كيفية الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي لشهر مايو 2024.

خطوات الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي لشهر مايو 2024

تتيح الشركة المصرية للاتصالات خدمة الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي لشهر مايو 2024، لمعرفة قيمتها بحسب الاستهلاك، ودفع الفاتورة أون لاين أو من خلال منافذ الشركة الموزعة في كل محافظات الجمهورية.

وتأتي خطوات الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي لشهر مايو 2024 كالتالي:

- دخول الموقع الرسمي للشركة المصرية للاتصالات من هـنــــا.

- إدخال كود المحافظة التابع لها.

- كتابة رقم التليفون.

- اضغط على إظهار الفواتير.

ويمكن الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي لشهر مايو 2024، عبر الهاتف المحمول من خلال الاتصال بالخط الساخن 19777.

خطوات دفع فاتورة التليفون الأرضي لشهر مايو 2024

يمكن دفع فاتورة التليفون الأرضي لشهر مايو 2024، باتباع الخطوات التالية:

- الدخول على موقع المصرية للاتصالات من هنــــــــــــــا.

- اختر الاستعلام عن قيمة الفاتورة.

- اضغط على الدفع.

- اكتب البيانات.

- اختر طريقة السداد.

ويمكن دفع فاتورة التليفون الأرضي من خلال سنترالات المصرية للاتصالات، وماكينات فوري ومصاري وخدماتي وسداد وبي وممكن، ومكتب البريد.

موعد سداد فاتورة التليفون الأرضي لشهر مايو 2024

تصدر فاتورة التليفون الأرضي لشهر مايو في 15 مايو الجاري وحتى 15 يونيو المقبل، وتسدد دون أي غرامة، خلال هذه الفترة، أما بدءا من يوم 16 يونيو وحتى 16 يوليو تسدد الفاتورة مع دفع غرامة، وإذا لم يتم الدفع يتم تحويل الرقم إلى استقبال فقط.

عقوبة تأخير دفع فاتورة التليفون الأرضي لشهر مايو 2024

وأوضحت الشركة المصرية للاتصالات أنه في حال تأخيرفاتورة التليفون الأرضي لشهر مايو 2024، يتم تطبيق غرامة عن كل شهر تأخير بواقع 1.5% من قيمة الفاتورة وذلك بحد أدنى 10 جنيهات، وفي حالة استمرار التأخير 4 أشهر يتم رفع حرارة التليفون الأرضي، وفي حالة استمر التأخير لـ7 أشهر يتم وقف الخدمة وسحب الخط.