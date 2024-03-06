س و ج.. كل ما تريد معرفته عن باقات التليفون الأرضي بالدفع المسبق

على مدار الشهور القليلة الماضية، حرصت الشركة المصرية للاتصالات على تحويل فواتير التليفون الأرضي إلى باقات الدفع المسبق، حتى يتمكن العملاء من التحكم في الاستهلاك الشهري الخاص بهم، لمساعدتهم على حل مشكلة الفواتير العالية، ولتجنب فرض الغرامات على العملاء حال تأخرهم في دفع الفواتير، الأمر الذي يؤدي لانقطاع خدمة التليفون الأرضي والإنترنت المنزلي.

وأوضحت الشركة المصرية للاتصالات كافة التفاصيل الخاصة بباقات التليفون الأرضي مسبقة الدفع عبر الموقع الرسمي الخاص بها، ونوضح من خلال هذا التقرير كل ما تريد معرفته عن باقات التليفون الأرضي مسبقة الدفع، والتي جاءت كالتالي:

ما المقصود بباقات الخط الأرضي بالدفع المسبق؟

هي طريقة للسداد تمنح العميل ميزة التحكم في خطه الأرضي، وتجديد باقته الأساسية والاشتراك في أكثر من باقة إضافية لإجراء أي نوع من أنواع المكالمات، بالإضافة إلى الاستفادة بمزايا أخرى عند إعادة شحن الرصيد وفي حالة استهلاك دقائق الباقة الأساسية، لن يتمكن العميل من إجراء أي مكالمات إلا في حالة إعادة شحن الرصيد.

ماذا يحدث في حالة عدم تجديد الباقة؟

إذا كان الرصيد غير كافي لتجديد الباقة الأساسية في ميعاد التجديد، يتم تحويل الخط الأرضي إلى استقبال فقط لمدة 3 أيام وفي حالة استمرار عدم التجديد يتم إيقاف الخط الأرضي مؤقتاً في اليوم الرابع ما يؤثر على خدمة الإنترنت الأرضي.

كيف يمكن للعميل تغيير الباقة للأعلى أو الأقل؟

يمكن للعميل تغيير باقته الأساسية للأعلى أو الأقل في أي وقت من خلال أقرب فرع WE، أو تطبيق My WE، my.te.eg أو 111، كما يُرجى التأكد من وجود رصيد كافي في الحساب بقيمة الباقة المطلوب التغيير إليها.

كما يجب تقديم طلب تغيير الباقة الأساسية قبل ميعاد تجديدها بيوم واحد فقط، لتفادي خسارة الدقائق المتبقية من الباقة الأساسية في حالة التغيير إلى باقة أخرى.