تعرف على موعد وأماكن ساحات صلاة عيد الأضحى 2024 في الدمام

كشفت وزارة الشئون الإسلامية في السعودية عن موعد وأماكن ساحات صلاة عيد الأضحى 2024 في الدمام، والتي يستعد المسلمون المقيمون في المحافظة لأدائها خلال الساعات المقبلة.

وفيما يلي، تقدم جريدة «الوطن» ضمن الموضوعات الخدمية التي تقدمها للقراء على مدار اليوم أماكن ساحات صلاة عيد الأضحى 2024 في الدمام وفق المعلن من وزارة الشؤون الإسلامية، والتي جاءت على النحو التالي:

موعد صلاة عيد الأضحى في الدمام

ويمكن للمسلمين المقيمين في محافظة الدمام إقامة صلاة عيد الأضحى 2024 المبارك اليوم الأحد الموافق العاشر من ذي الحجة في تمام الساعة 5:25 صباحًا، وذلك بعد شروق الشمس بنحو ربع ساعة.

ساحات صلاة عيد الأضحى 2024 في الدمام

وأعلنت وزارة الشئون الإسلامية جاهزية عدد كبير من ساحات صلاة عيد الأضحى 2024 في الدمام، والتي تستقبل المصلين بعد شروق الشمس، وهي كالتالي:

مصلى العيد الكبير

جامع خادم الحرمين الشريفين

جامع الخليل عليه السلام

جامع الشيخ محمد نويصر

جامع علي السالم

جامع الأنصار

جامع الرضوان

جامع مالك بن انس

جامع مصعب بن عمير بحي الخليج

جامع القريشي بحي الخليج

جامع المدينة الصناعية الاولى

جامع اسيد بن خضير

جامع الزبير بن العوام

جامع الهدى

جامع الخفرة

جامع الامام فيصل بن تركي

جامع الامير عبدالعزيز بن محمد بن جلوي

جامع ابو حنيفة

جامع عمران بن حصين

جامع الأمير عبدالمحسن بن جلوي

جامع المنيرة

جامع المجدوعي

جامع منيرة دليم القحطاني

جامع الصبر

جامع المنصور

جامع احد

جامع النعمان بن مقرن

جامع الريان

جامع حكيم بن حزام

جامع بلاط الشهداء

جامع عائشة بنت ابي بكر الصديق

جامع الفرقان.