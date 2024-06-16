بدأ العد التنازلي على حلول موعد صلاة عيد الأضحى 2024 في القاهرة والمحافظات، إذ تفصلنا ساعات قليلة فقط عن بدء أداء صلاة عيد الأضحى وفقًا للموعد المحدد في كل محافظة على حدة، والذي أعلنته الهيئة العامة للمساحة المصرية، فيما تدوي تكبيرات عيد الأضحى في المساجد والشوارع والمنازل ابتهاجًا بقدوم العيد.

وفي السطور الآتية، تستعرض «الوطن» تفاصيل موعد صلاة عيد الأضحى 2024 في القاهرة والمحافظات بالتفصيل، في ظل ما تقدمه من خدمات لقرائها ومتابعيها في كل مكان، ليتسنى لهم معرفة موعد الصلاة لأدائها في موعدها، إذ أنّها سنة مؤكدة عن الرسول صلى الله عليه وسلم.

موعد صلاة عيد الأضحى 2024

ويحل موعد صلاة عيد الأضحى 2024 في القاهرة والمحافظات، بدءًا من العريش في تمام الساعة 6:05 صباحًا إذ تنطلق من مدينة طابا، وتتوالى في المحافظات حتى يحل آخر موعد صلاة عيد الأضحى 2024 في السلوم بتمام الساعة 6:39 صباحًا.

صلاة عيد الأضحى 2024 في القاهرة والمحافظات

وحددت وزارة الأوقاف أكثر من 6 آلاف ساحة، بالإضافة إلى المساجد التي تؤدى فيها صلاة الجمع، في كل المحافظات، فيما يحل موعد صلاة عيد الأضحى 2024 في القاهرة والمحافظات فإنّها تأتي كما يلي:

موعد صلاة عيد الأضحى 2024 في القاهرة.. تؤدى في تمام الساعة 6:18 صباحًا.

موعد صلاة عيد الأضحى 2024 في الجيزة.. تؤدى في تمام الساعة 6:18 صباحًا.

موعد صلاة عيد الأضحى 2024 في الإسكندرية.. تؤدى في تمام الساعة 6:20 صباحًا.

موعد صلاة عيد الأضحى 2024 في بورسعيد.. تؤدى في تمام الساعة 6:11 صباحًا.

موعد صلاة عيد الأضحى 2024 في السويس.. تؤدى في تمام الساعة 6:13 صباحًا.

موعد صلاة عيد الأضحى 2024 في العريش.. تؤدى في تمام الساعة 6:05 صباحًا.

موعد صلاة عيد الأضحى 2024 في الطور.. تؤدى في تمام الساعة 6:13 صباحًا.

موعد صلاة عيد الأضحى 2024 في سانت كاترين.. تؤدى في تمام الساعة 6:11 صباحًا.

موعد صلاة عيد الأضحى 2024 في طابا.. تؤدى في تمام الساعة 6:05 صباحًا.

موعد صلاة عيد الأضحى 2024 في شرم الشيخ.. تؤدى في تمام الساعة 6:11 صباحًا.

موعد صلاة عيد الأضحى 2024 في دمنهور.. تؤدى في تمام الساعة 6:19 صباحًا.

موعد صلاة عيد الأضحى 2024 في طنطا.. تؤدى في تمام الساعة 6:17 صباحًا.

موعد صلاة عيد الأضحى 2024 في المنصورة.. تؤدى في تمام الساعة 6:15 صباحًا.

موعد صلاة عيد الأضحى 2024 في الزقازيق.. تؤدى في تمام الساعة 6:16 صباحًا.

موعد صلاة عيد الأضحى 2024 في بنها.. تؤدى في تمام الساعة 6:17 صباحًا.

موعد صلاة عيد الأضحى 2024 في شبين الكوم.. تؤدى في تمام الساعة 6:18 صباحًا.

موعد صلاة عيد الأضحى 2024 في كفر الشيخ.. تؤدى في تمام الساعة 6:17 صباحًا

موعد صلاة عيد الأضحى 2024 في الفيوم.. تؤدى في تمام الساعة 6:21 صباحًا.

موعد صلاة عيد الأضحى 2024 في بني سويف.. تؤدى في تمام الساعة 6:21 صباحًا.

موعد صلاة عيد الأضحى 2024 في المنيا.. تؤدى في تمام الساعة 6:25 صباحًا.

موعد صلاة عيد الأضحى 2024 في أسيوط.. تؤدى في تمام الساعة 6:25 صباحًا.

موعد صلاة عيد الأضحى 2024 في سوهاج.. تؤدى في تمام الساعة 6:24 صباحًا.

موعد صلاة عيد الأضحى 2024 في قنا.. تؤدى في تمام الساعة 6:21 صباحًا.

موعد صلاة عيد الأضحى 2024 في أسوان.. تؤدى في تمام الساعة 6:25 صباحًا.

موعد صلاة عيد الأضحى 2024 في أبو سمبل.. تؤدى في تمام الساعة 6:34 صباحًا.

موعد صلاة عيد الأضحى 2024 في مطروح.. تؤدى في تمام الساعة 6:31 صباحًا.

موعد صلاة عيد الأضحى 2024 في الغردقة.. تؤدى في تمام الساعة 6:15 صباحًا.

موعد صلاة عيد الأضحى 2024 في الخارجة.. تؤدى في تمام الساعة 6:33 صباحًا.

موعد صلاة عيد الأضحى 2024 في الإسماعيلية.. تؤدى في تمام الساعة 6:12 صباحًا.

موعد صلاة عيد الأضحى 2024 في دمياط.. تؤدى في تمام الساعة 6:12 صباحًا.

موعد صلاة عيد الأضحى 2024 في السلوم.. تؤدى في تمام الساعة 6:39 صباحًا.

موعد صلاة عيد الأضحى 2024 في نويبع.. تؤدى في تمام الساعة 6:14 صباحًا.

موعد صلاة عيد الأضحى 2024 في شلاتين.. تؤدى في تمام الساعة 6:16 صباحًا.

كيفية صلاة عيد الأضحى

وكشفت دار الإفتاء في بيان سابق لها، كيفية صلاة عيد الأضحى، والتي تتكون من ركعتين بنفس طريقة الصلاة العادية، تختلفان فقط في إنه يتم التكبير 7 تكبيرات بعد تكبيرة الإحرام في الركعة الأولى، و5 تكبيرات بعد تكبيرة الإقامة في الركعة الثانية.