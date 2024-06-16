فيديو مرعب في ملاهي ولاية أوريغون الأمريكية.. ماذا حدث؟

فيديو مرعب ظهر مجموعة الأشخاص في مدينة ملاهي بولاية أوريغون الأميركية عالقين على ارتفاع 30 مترًا، الأمر الذي أثار حالة من الذعر على مواقع التواصل الاجتماعي بعد انتشاره، إلا أن رجال الإنقاذ تمكنوا من إنزال 28 شخصًا.

إنقاذ أشخاص عالقين في مدينة ملاهي

بعد توقف اللعبة وإنقاذ العالقين جرى نقل أحدهم إلى المستشفى كإجراء احتزاري لأنه كان يعاني من حالة طبية سابقة، وفقًا لما ذكرته حديقة أوكس الترفيهية في بورتلاند في بيان، مشيرة إلى أن عمال الصيانة تمكنوا من إعادة اللعبة إلى موضع التفريغ بعد دقائق، حيث لم تشهد أي حوادث سابقة، نقلا عن موقع «سكاي نيوز عربية».

رسالة شكر لموظفين الحديقة

وأعربت الحديقة في البيان عن مدى تقديرها العميق لموظفيها لاتخاذهم إجراءات سريعة عقب وقوع الحادث، كما وجهت رسالة شكر للزائرين نظرًا لاتباعهم التوجيهات الخاصة بسرعة بإخلاء المكان.

BREAKING Ride malfunction at Oaks Amusement Park leaves guests hanging upside down in Portland Oregon



Officials have evacuated the amusement park



The ride is at Oaks Amusement Park and is called "AtmosFEAR" and left 30 riders stranded for about 25 minutes



Emergency… pic.twitter.com/6RYB9xIuxl — Bobby Ellison (@BobbyEllisonKY) June 14, 2024

وعلى الجانب الآخر، قالت إدارة الإطفاء والإنقاذ في بورتلاند إن رجال الإطفاء عملوا مع المهندسين في الحديقة لإنزال اللعبة يدويًا، لكن الطواقم كانت تستعد لإجراء عملية إنقاذ بالحبال إذا لزم الأمر، وبعد توقف اللعبة اتصل موظفو الحديقة بخدمات الطوارئ على الفور، حتى وصلت إلى مكان الحادثة بعد حوالي 25 دقيقة.

وقال شاهد عيان يدعى كريس رايان بعد إنقاذ الأشخاص، إنه وزوجته كانا على وشك ركوب اللعبة، عندما لاحظا أنها عالقة، وبعد ذلك سمع الأشخاص من حواله يرددون: «يا إلهي، لقد انقلبوا رأسا على عقب»، وسمع بعد ذلك عبر مكبر الصوت أن الحديقة مغلقة، ويجب على الزوار أن يخلوا المكان.