فيديو مرعب في ملاهي ولاية أوريغون الأمريكية.. ماذا حدث؟

فيديو مرعب ظهر مجموعة الأشخاص في مدينة ملاهي بولاية أوريغون الأميركية عالقين على ارتفاع 30 مترًا، الأمر الذي أثار حالة من الذعر على مواقع التواصل الاجتماعي بعد انتشاره، إلا أن رجال الإنقاذ تمكنوا من إنزال 28 شخصًا.

بعد توقف اللعبة وإنقاذ العالقين جرى نقل أحدهم إلى المستشفى كإجراء احتزاري لأنه كان يعاني من حالة طبية سابقة، وفقًا لما ذكرته حديقة أوكس الترفيهية في بورتلاند في بيان، مشيرة إلى أن عمال الصيانة تمكنوا من إعادة اللعبة إلى موضع التفريغ بعد دقائق، حيث لم تشهد أي حوادث سابقة، نقلا عن موقع «سكاي نيوز عربية».

وأعربت الحديقة في البيان عن مدى تقديرها العميق لموظفيها لاتخاذهم إجراءات سريعة عقب وقوع الحادث، كما وجهت رسالة شكر للزائرين نظرًا لاتباعهم التوجيهات الخاصة بسرعة بإخلاء المكان.

BREAKING Ride malfunction at Oaks Amusement Park leaves guests hanging upside down in Portland Oregon



Officials have evacuated the amusement park



The ride is at Oaks Amusement Park and is called "AtmosFEAR" and left 30 riders stranded for about 25 minutes



Emergency… pic.twitter.com/6RYB9xIuxl