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فيديو مرعب في ملاهي ولاية أوريغون الأمريكية.. ماذا حدث؟

كتب:

نهى نصر
10:06 ص | الأحد 16 يونيو 2024
مدينة ملاهي

مدينة ملاهي

فيديو مرعب ظهر مجموعة الأشخاص في مدينة ملاهي بولاية  أوريغون الأميركية عالقين على ارتفاع 30 مترًا، الأمر الذي أثار حالة من الذعر على مواقع التواصل الاجتماعي بعد انتشاره، إلا أن رجال الإنقاذ تمكنوا من إنزال 28 شخصًا.

إنقاذ أشخاص عالقين في مدينة ملاهي 

بعد توقف اللعبة وإنقاذ العالقين جرى نقل أحدهم إلى المستشفى كإجراء احتزاري لأنه كان يعاني من حالة طبية سابقة، وفقًا لما ذكرته حديقة أوكس الترفيهية في بورتلاند في بيان، مشيرة إلى أن عمال الصيانة تمكنوا من إعادة اللعبة إلى موضع التفريغ بعد دقائق، حيث لم تشهد أي حوادث سابقة، نقلا عن موقع «سكاي نيوز عربية».

رسالة شكر لموظفين الحديقة 

 وأعربت الحديقة في البيان عن مدى تقديرها العميق لموظفيها لاتخاذهم إجراءات سريعة عقب وقوع الحادث، كما وجهت رسالة شكر للزائرين نظرًا لاتباعهم التوجيهات الخاصة بسرعة بإخلاء المكان. 

وعلى الجانب الآخر، قالت إدارة الإطفاء والإنقاذ في بورتلاند إن رجال الإطفاء عملوا مع المهندسين في الحديقة لإنزال اللعبة يدويًا، لكن الطواقم كانت تستعد لإجراء عملية إنقاذ بالحبال إذا لزم الأمر، وبعد توقف اللعبة اتصل موظفو الحديقة بخدمات الطوارئ على الفور، حتى وصلت إلى مكان الحادثة بعد حوالي 25 دقيقة.

وقال شاهد عيان يدعى كريس رايان  بعد إنقاذ الأشخاص، إنه وزوجته كانا على وشك ركوب اللعبة، عندما لاحظا أنها عالقة، وبعد ذلك سمع الأشخاص من حواله يرددون: «يا إلهي، لقد انقلبوا رأسا على عقب»، وسمع بعد ذلك عبر مكبر الصوت أن الحديقة مغلقة، ويجب على الزوار أن يخلوا المكان.

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بقلم نهى نصر