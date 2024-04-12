ملاهي الإسكندرية.. فسحة للأطفال والكبار في ثالث أيام عيد الفطر

شهدت ملاهي الإسكندرية إقبالا كبيرا وزحاما شديدا من جميع الأعمار السنية كبار وصغار وتسابقوا جميعاً لركوب جميع الألعاب المتوفرة، ونافس الكبار الأطفال في الفرحة والمتعة بركوب مختلف اللعبات، ومنها العجلة الدوارة، والمركب، والسيارات الكهربائية والقطار، وغيرها من الألعاب التي تضفي البهجة والسرور عليهم والاستمتاع بقضاء وقت ممتع داخل ملاهي الإسكندرية خاصة مع انخفاض أسعارها.

الملاهي متعة

تقول مروة البدري، معلمة لغة عربية لـ«الوطن»، إنه تستغل إجازة العيد لقضاء وقت داخل الملاهي والاستمتاع يوم ممتع فهي فرصة لنا لمشاركة الأطفال فرحتهم في عيد الفطر، والاستمتاع بالإجازة وركوب معظم الألعاب، والتعرف على أماكن الفسح لقضاء وقت سعيد.

العيد فرحة

ويضيف طارق عبد اللطيف، موظف بمطار برج العرب بالإسكندرية: «حضرت بأسرتى لقضاء بوم كامل داخل الملاهي فمهما كان العمر لابد أن تكون هناك أوقاتا للمتعة والفرحة ولاتوجد مناسبة أهم من عيد الفطر المبارك فنستغل الإجازة لنأتي إلى الملاهي لركوب الألعاب المختلفة، حتى أننا ننافس الأطفال في ركوب معظم الألعاب وأهمها العجلة الدوارة والسيارات الكهربائية وغيرها من الألعاب ونحقق الشعار على أرض الواقع العيد فرحة».