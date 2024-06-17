إقبال كبير على حدائق القناطر الخيرية والمركز الثقافي بأسوان خلال العيد

شهدت حدائق الري بالقناطر الخيرية، إقبالًا كبيرًا من الزوار للاحتفال بعيد الأضحى المبارك، وتفتح أبوابها أمام الزوار اعتبارًا من الساعة الثامنة صباحًا، إذ أصدر الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، توجيهات بتكثيف أعمال الصيانة والنظافة للمسطحات الخضراء وشبكات المرافق بكل الحدائق في القناطر الخيرية وتطهير الواجهات النيلية أمامها، وتجهيز الجراجات استعدادًا للعيد.

وفي محافظة أسوان، استقبل المركز الثقافي الإفريقي، الزائرين للاحتفال بعيد الأضحى المبارك داخل قاعات المركز والحدائق الملحقة به، لتفقد محتويات المركز ومعرفة المعلومات الثقافية والتاريخية ومشاهدة تراث دول حوض النيل ومقتنيات الدول الإفريقية.

حدائق الري بالقناطر الخيرية

جدير بالذكر أنّ حدائق الري بالقناطر الخيرية شهدت أعمال تطوير كبيرة خلال السنوات الماضية، إذ إنتهت الوزارة من تطوير حديقة لؤلؤة الشرق 13 فدانًا، والمركز الثقافي 9 أفدنة، والنيل 8 أفدنة، والبحيرة 3 أفدنة، والياسمين 8 أفدنة، والتوفيقي 3 أفدنة، والزهور 4 أفدنة، وأبو قردان 6 أفدنة، والنخيل 7 أفدنة، وحديقه أ 5 أفدنة.

المركز الثقافي الإفريقي بأسوان

وأنشأت الوزارة، المركز الثقافي الإفريقي بأسوان ليصبح مقصدا سياحيا بارزا وإضافة حضارية مهمة بمدينة أسوان، وكان يعرف سابقاً بمتحف النيل، وبناء مسرح روماني مكشوف كأحد مكونات المركز، وإضافة العديد من اللوحات والمقتنيات والأفلام الوثائقية التي تمثل حضارة وثقافة الدول الإفريقية وعادات وتقاليد الشعوب، ويضم المركز خمس مساحات متنوعة تحتوي كل منها على مقتنيات للدول الإفريقية، ومكتبة وثائقية تضم العديد من الكتب والألبومات الأثرية والتاريخية التي تحكي تاريخ النيل .