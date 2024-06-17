«بيطري القليوبية»: استقبال 226 رأس ماشية في مجازر المحافظة أول أيام العيد

واصلت مجازر محافظة القليوبية، استقبال الأضاحي من المواطنين لتقديم خدمة بالمجان خلال أيام احتفالات عيد الأضحى المبارك، حيث يوجد بالمحافظة 30 مجزرا ونقطة ذبيح، بينها 4 مجازر خاصة موزعة على جميع مراكز المحافظة، مع التأكيد على تحرير محاضر مخالفات رادعة للمواطنين الذين يخالفون ذلك.

ذبح 226 رأس ماشية

وقالت الدكتورة لمياء عطية مدير مديرية الطب البيطري، إنه جرى استقبال 226 رأس ماشية تنوعت ما بين أبقار وجاموس وأغنام خلال اليوم الأول لعيد الأضحى المبارك، موضحة أن المجازر فتحت أبوابها من الثامنة صباح اليوم حتى غروب الشمس.

تطوير المجازر

وأوضحت مديرية الطب البيطري بالقليوبية، أنه تم تطوير ورفع كفاءة 15 مجزرًا ونقطة ذبيح بتكلفة إجمالية تقدر بمبلغ 87 مليون جنيه، من وزارة التنمية المحلية والخطة الاستثمارية للمحافظة، كما تم التوجيه بتطوير ورفع كفاءة باقي المجازر ونقاط الذبيح في الخطة الاستثمارية القادمة وذلك لتقديم خدمة صحية للمواطنين.

وأشارت، إلى جاهزية المجازر لاستقبال الأضاحي خلال أيام عيد الأضحى المبارك، مع تواجد مكثف للأطباء البيطريين داخلها للكشف على الماشية قبل الذبح.

وأشارت المصادر إلى أن الهدف من التطوير إنشاء منظومة حديثة واقتصادية لإدارة وتشغيل جميع المجازر التي سيتم تطويرها ورفع كفاءتها، وذلك للحفاظ على استثمارات الدولة وضمان توفير خدمات ممتازة خلال هذه المناسبة الدينية المهمة.