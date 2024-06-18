لماذا يظهر اليابانيون بملامح أصغر من سنهم الحقيقي؟.. السر في المياه

أكثر ما يلفت أنظار الجميع إلى سكان اليابان، هو ظهورهم بشكل صغير للغاية، لم يدل على السن الحقيقي لهم، حينما تنظر إلى أحدهم قد تظن أنه في العشرينيات أو الثلاثينيات من عمره، إلا أن المفاجأة الكبرى هو العمر الحقيقي لهم يتجاوز الـ50 من العمر، وهو ما جعل البعض يتساءل عن سر هذا الظهور المحبب للقلوب من وجهة نظر الجميع.

نظام غذائي سليم

يُعد النظام الغذائي الياباني، الذي وصفه علماء الدراسة التي نشرتها الدورية الأوروبية للتغذية الإكلينيكية «ESPEN»، بأنه النظام النموذجي، خاصة أنه يتميز بالأغذية النباتية والأسماك وهو ما يفسر ظهور اليابانيين بهذا الشكل الصغير، كما أنه يعمل على مقاومة الإصابة بالأمراض المختلفة مثل العدوى الفيروسية أو السرطانات.

بجانب النظام الغذائي النموذجي، أشارت الدراسة إلى أن اليابانيين شغوفون بالحمامات الساخنة «السونا»، وذلك اعتقادًا منهم بأنها مفيدة للصحة، إذ تساعد على تخفيف آلام العضلات والمفاصل، وتقلل الكدمات، وتحسن صحة البشرة، فضلًا عن أنها تحد من الأمراض الجلدية، وفق ما نشرته صحيفة «نيويورك تايمز».

انخفاض معدل السمنة في اليابان

بسبب النظام الغذائي، الذي يتبعه سكان اليابان، جعل معدل السمنة ينخفض، خاصة أنها سبب رئيسي في الإصابة بالعديد من الأمراض المختلفة، التي تظهر الشكل أكبر من سنه الحقيقي، لذلك فهم يحرصون على الأكل النباتي الصحي وشرب السوائل باستمرار.

تناول كمية كافية من المنتجات الحيوانية، مثل البيض ومنتجات الألبان، هو ما عزز لدى سكان اليابان، مستوى الدهون المشبعة والكالسيوم، وقلل أمراض الأوعية الدموية الدماغية، وبخاصة نزف الدماغ، حسب نتائج الدراسة.