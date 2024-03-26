«مش هتحس بتعب».. حسام موافي يكشف أفضل نظام غذائي لفقدان الوزن في رمضان

بعد ساعات الصيام الطويلة يلجأ البعض إلى تناول كميات كبيرة من الأطعمة على الإفطار، ظنًا منه أنّ ذلك سيجعله يتجنب الشعور بالجوع خلال النهار وحتى أذان المغرب في رمضان، لكنه لا يعلم أنّ المأكولات الدسمة والكميات الكبيرة من الأصناف تؤثر بالسلب على صحته وتجعله يشعر بالكسل والرغبة الملحة في النوم.

تحذير من الإفراط في الطعام

الدكتور حسام موافي أستاذ الحالات الحرجة بكلية طب القصر العيني، عبر فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي، أوضح أنّ الإفراط في تناول الطعام خلال شهر رمضان، يمثل كارثة على صحة الإنسان، لأنه يؤدي إلى زيادة الوزن والإصابة بالسمنة التي تفتح بابا للأمراض المزمنة، لذا يجب تناول الطعام باعتدال سواء على الإفطار أو السحور، ويفضل الابتعاد عن الأطعمة التي تحتوي على نسبة عالية من الدهون.

أفضل نظام غذائي صحي في رمضان

وكشف «موافي» نظامًا غذائيًا صحيًا يمكن الاستمرار عليه خلال شهر رمضان لفقدان الوزن بدلًا من زيادته، من خلال اتباع بعض النصائح المهمة كالتالي:

- كسر الصيام بحبات من التمر مع كوب شاي بحليب، أو تناول ربع رغيف من الخبز مع قليل من الجبنة بالطماطم والخضار.

- الانتظار ما يقرب من 3 ساعات، ثم البدء في تناول الإفطار الذي يتكون من نوع خضار أو عدة أنواع، مع بروتين حيواني لحم أو دجاج إضافة إلى السلطة الخضراء.

- تناول الوجبة الثالثة قبل أذان الفجر بنصف ساعة، وتكون عبارة عن كوب زبادي.