القناطر تتجمل في ثالث أيام العيد.. «سيشن» للأفراح ومراكب نيلية للأسر

استقبلت حدائق القناطر الخيرية والمعروفة بحدائق الشرق أو ستانلي الشرق، آلاف الزوار، خلال ثالث أيام عيد الأضحى المبارك، للاستمتاع بالمناظر الخلابة، فضلا عن استغلال المساحات الخضراء الشاسعة في إقامة حفلات الزفاف وفوتوسيشن الأفراح.

الطبيعة تجذب العرسان لـ الفوتوسيشن بحدائق القناطر

وأوضح المهندس خالد إبراهيم مدير عام ري القناطر، أن «سيشنات» تصوير الأفراح داخل حدائق الري المطورة بالقناطر الخيرية، تعد من أبرز سمات ثالث أيام عيد الأضحى المبارك، مشيرًا إلى أن الزوار يستمتعون بالعديد من وسائل التسلية مثل «الملاهي، والرحلات النيلية، وركوب الدراجات، وأيضًا التمتع بالنيل سواء من على الشاطئ، أو بفسحة بأحد المراكب».

وقال مدير عام ري القناطر لـ«الوطن»: «الفسحة في القناطر من أرخص الفسح وغير مكلفة، كما أن تكلفة سيشن التصوير للعرائس يُعد في متناول الجميع، لذلك يُقبل عليها العرسان من أجل التمتع بالمناظر الخلابة والحدائق والأزهار الجميلة والتي تجعل من هذا السيشن ذكرى لا تنسى»، لافتًا إلى أن سعر تذكرة الحدائق يتراوح ما بين 5 جنيهات حتى 20 جنيها وهو ما يتسبب في الإقبال الشديد خلال إجازات الأعياد.

استقرار الأحوال في القناطر خلال العيد

في سياق متصل، أكد عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية، أن الخطة التي وضعتها المحافظة للخروج بالاحتفات بأمن وأمان أتت ثمارها حتى الآن ولم يحدث ما يعكر صفو الزائرين في حدائق القناطر ومناطق الاحتفالات المختلفة بنطاق المحافظة، مشيرا إلى أن رجال الشرطة تواجدوا بمداخل ومخارج الحدائق مما ساعد في قضاء المواطنين يوما هادئا استمتعوا فيه بكل نسمات الجمال.

وأضاف محافظ القليوبية في بيان، أن حدائق ومتنزهات القناطر الخيرية شهدت زحاما شديدا من الزائرين من الأطفال والشباب وكبار السن والسياح العرب والأجانب الذين توافدوا عليها من جميع محافظات مصر مشيرًا إلى أنها ظهرت في أبهى صورها وكأنها في منافسة فيما بينها لإظهار مفاتنها وكان نصيب الأسد المراكب النيلية.

وفي بنها، شهد كورنيش النيل ببنها زحاما شديدا بعد أعمال التطوير التي شهدها خاصة الممشى الذي امتد لمسافة أكثر من كيلو متر.

وطالب المحافظ من رؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء المتابعة المستمرة لمنظومة النظافة ورفع تراكمات القمامة أولا بأول بكافة الشوارع والميادين العامة بنطاق المحافظة خلال أجازة عيد الأضحى، حفاظا على الصحة العامة للمواطنين وإضفاء مظهراً حضارياً.