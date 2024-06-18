إزالات فورية لمخالفات بناء في دمياط الجديدة

أعلن الدكتور مهندس محمد خلف الله، رئيس جهاز تنمية مدينة دمياط الجديدة، سلسلة من الإجراءات الرادعة والإزالة الفورية لمخالفات البناء والتعديات على خطوط التنظيم فى المدينة، بهدف الحفاظ على النسق المعماري والحضاري الذي تم بناؤه بعناية.

وأوضح رئيس جهاز تنمية مدينة دمياط الجديدة، أنّه في إطار حملات المتابعة والرصد المستمرة داخل أحياء المدينة، وحرص الجهاز على تنفيذ خطة الدولة في التعامل السريع مع المخالفين الذين يحاولون استغلال ظروف الإجازات والعطلات الرسمية، أسفرت حملة المتابعة والرصد عن إيقاف محاولة الشروع في بناء أعمدة دور مخالف بنطاق الحى الخامس بمدينة دمياط الجديدة، بالمخالفة للاشتراطات البنائية والترخيص الصادر للقطعة.

وقال إنّ الحملات تأتي في إطار توجيهات الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وتعليمات المهندس أمين غنيم نائب رئيس الهيئة لقطاع التنمية وتطوير المدن، بالمتابعة والمرور الدورى على الأعمال الجارى تنفيذها، وإزالة المخالفات والإشغالات بالمدن الجديدة.

وأفاد رئيس الجهاز، بأنّه جرى التحفظ على المعدات ومصادرة المضبوطات وإيداعها المخازن المركزية بالجهاز، وجار اتخاذ الإجراءات القانونية المقررة في هذا الشأن حيال المخالفين.

ووجّه الإدارات المعنية في الجهاز بتشديد وتكثيف الحملات والمرور الدوري والمكثف على مدار الساعة بمدينة دمياط الجديدة، للتأكد من الانضباط والإزالة الفورية لأي مخالفة في مهدها، واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة حيال المخالفين، وأكد أنّه لا تهاون مع أي مخالفات عشوائية بالمدينة، تنفيذا للقرارات الصادرة بشأن التصدي والتعامل بكل حسم مع مخالفات البناء والإشغالات.