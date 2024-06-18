هدايا وعروض عرائس.. أندية التطوع بالقليوبية تشارك الأطفال فرحة العيد

شارك أعضاء فريق التطوع بمركز شباب بيجام بإدارة شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية، الأطفال، فرحة العيد، من خلال توزيع الهدايا، وتقديم عروض العرائس، ضمن مبادرة «العيد أحلى بمراكز الشباب»، تنفيذا لتوجيهات الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة.

أنشطة ترويحية وعروض العرائس

شملت فعاليات الاحتفال تنفيذ بعض الأنشطة الترويحية المختلفة، ومنها تقديم عروض العرائس وتوزيع الهدايا والبالونات، لنشر البهجة على الجميع خلال الاحتفال بعيد الأضحى المبارك.

احتفالات كبرى بمراكز شباب القلوبية

من جانبه، أكد الدكتور محمود الصبروط ، وكيل وزارة الشباب والرياضة بالقليوبية استعداد مراكز الشباب بالمحافظة لاستقبال المترددين للاستمتاع بكافة الأنشطة المتاحة بالمراكز والتي تتنوع بين حمامات السباحة وملاهي الأطفال وصالات البلياردو وتنس الطاولة والعديد من الأنشطة الرياضية والترفيهية، مشيرًا إلى تنظيم احتفالات كبرى بمراكز شباب القلوبية تتضمن عروضا فنية ورياضية ومسابقات ثقافية وترفيهية وتوزيع جوائز على المشاركين احتفالا بالعيد.