أهم 50 سؤالا متوقعا في امتحان اللغة العربية للثانوية العامة.. «إجابات مضمونة»

مع اقتراب امتحان اللغة العربية للثانوية العامة، تتزايد الاستعدادات بين الطلاب لمواجهة تحديات الامتحان؛ إذ يُعتبر هذا الامتحان من الاختبارات المحورية التي تتطلب استعدادًا جيدًا ومعرفة شاملة بجميع أجزاء المنهج.

وفي هذا الإطار وفقًا لما ذكره الأستاذ أحمد عبد الفتاح، مدرس اللغة العربية للمرحلة الثانوية في تصريحات خاصة لـ«الوطن» نوضح أهم الأسئلة المتوقعة والموضوعات الهامة التي يجب التركيز عليها لضمان تحصيل أكبر قدر من الدرجات.

أهم الأسئلة في اللغة العربية

1) أي من الجمل التالية الممنوع من الصرف فيها معرب علامه فرعية؟

- حققت مصر نتائج مذهلة في رياضة الاسكواش.

- كم من مداخل البلاد تم تطويرها؟.

- استعد الطلاب للامتحان بقوة أكبر.

- جنودنا من أفضل جنود العالم.

2) (من يظلم الناس يلق أثاما) عند جعل جواب الشرط مقترن بالفاء تصبح:

3) (يا من يعز علينا أن نفارقهم..وجدنا كل شئ بعدكم عدم) نوع المنادى في بيت الشعر السابق:

4) أي من الجمل التالية أسلوب اختصاص؟

- علمت أنكم حماة الوطن.

- أنتم حماة الوطن.

- إنكم حماة الوطن حصن الأمان.

- الوطن يناديكم أيها الحماة.

5) (أنت تعلو بعلمك واخلاقك) عند جعل العبارة للمفردة المؤنثة ووزن الفعل تصبح:

6) (كن الأدنى وكأنك الأفضل بين الجميع) عند جعل الجملة للمثنى المؤنث يصبح الأدنى والأفضل:

7) (ما من أحد ينكر فضل العلم؛ فهو يمد المجتمع بالقوة، وليس كغيره من مقومات النجاح) حرف الجر الزائد بالفقرة السابقة:

8) (إن أولي العلم مجيدون في المعاملة) عند وضع (حرى) بدل (إن) تصبح :

9) إذا الليل أضواني بسطت يد الروى.. وأذللت دمعًا من خلائقه الكبر، المحل الإعرابي لـ( من خلائقه الكبر) :

10) العاملان كلاهما ذوا نشاط عند إدخال إن على الجملة تصبح.

11) عسى أن تكرهوا شيئًا وهو خير لكم، المصدر المؤول في الآية السابقة:

12) أي من الجمل التالية الفعل محذوف جوازًا:

- إياك ومتصنع الود.

- الصدقة؛ تنل خير الدنيا والآخرة.

- الكذب الكذب حتى يثق فيك الناس.

- لنا معشر العرب أمجاد تروى.

13) (المناضل لا وطنًا باع، ولا منصبًا اشترى) نوع لا في الجملة السابقة:

14) ما أجمل أن يتلاقى أبناؤنا، التغيير عند تحويل المصدر المؤول إلى صريح:

15) متى تساعد المنكوبين فما تفعله نعم الفعل، سبب اقتران جواب الشرط بالفاء في الجملة السابقة:

16) نطاعن ما تراخى الناس عنا.. ونضرب بالسيوف إذا غشينا نوع ما ببيت الشعر السابق

17) ما لشباب الوطن حيارى، أعرب حيارى:

18) يا بني: كن ابن من شئت واكتب أدبا، إعراب يا بني:

19) سكتُ فغر أعدائي السكوت.. وظنوني لأهلي قد نسيت، أي من الكلمات التالية تحتوي على ضمير في محل نصب.

20) أي من الجمل التالية تحتوي على مصدر ميمي

- طلاب العلم مجتمع بهم.

- المعلم مجتمع بطلابه.

- ما أجمل مجتمع الناس على الخير.

- يتسم المجتمع المصري بالتعاون.

21) كم مساعٍ سعيتها لتحقيق العدل، إعراب مساعٍ :

22) إذا الايمان ضاع فلا أمان.. ولا دنيا لمن لم يحيي دينا إعراب الإيمان:

23) أنبل رجال هذا الزمان.. رجل حاز من الوقار نصيبا

المفضل في البيت السابق /

24) أي من الجمل التالية تحتوي على نائب عن المفعول المطلق:

- كرم المعلم كثيرا من الطلاب.

- كرمت طلابي كثيرا.

- كرمت طلابي تكريما كثيرا.

- ليت كثيرا من الكلاب يهوون الشعر.

25) متى تستعد للامتحان فتمسك بزمام الأمور وتثق في نفسك تحقق ما تصبو إليه

جواب الشرط في الجملة السابقة:

26) ادخل كلمة خطايا في جملة بحيث تعرب بعلامة فرعية

27) عاتب المدير الموظفين المقصرين

ابني الفعل للمجهول وغير ما يلزم

28) يستعيد نشاطه.. يستطيع تحقيق أهدافه

اربط بين الجملتين بأداة شرط جازمة مناسبة بحيث يقترن جواب الشرط بالفاء

29) عسى أولو العلم أن ينالوا كل الخير

ضع إن بدل عسى وغير ما يلزم

30) المؤمنون يرجون الخير.. المؤمنات يرجون الخير

زن يرجون واذكر فيها نوع الواو والنون

31) - اقرأ ثم اجب

يخرجان للنزهة عند شجيرات التوت التي تقوم على حافة الإبراهيمية، وكانا كثيرا ما دار بينهم ألوانا من الآمال والأحلام، وكانا قد تعاهدا على أن يذهبا معا إلى القاهرة ويطلبا العلم معا في الأزهر.

تشير الفقرة إلى سمة من سمات البيئة الريفية، وطموح يحقق المكانة العالمية استنتج كليهما، واذكر الدليل عليهما من الفقرة

32) فيخرج من غرفته صاخبا صائحا بذكر الله والتسبيح بحمده ضاربا الأرض بعصاه حتى يبلغ مسجد سيدنا الحسين، فيقرأ فيه ورد السحر، ويشهد فيه صلاة الفجر، ثم يرجع متمتما مداعبا الأرض بعصاه فيستريح في غرفته، فإذا وجبت الصلوات أداها في غرفته وقد فتح بابها و جهر بالقراءة.

استنتج التناقد في شخصي الحاج علي وهات من الفقرة ما يدل على ذلك

33) فدعا الشيخ الصبي بلقب الشيخ هذه المرة قائلا: أما اليوم فانت تستحق أن تدعا شيخا؛ فقد كنت تتلو القرآن أمس كسلاسل الذهب، وكنت على النار مخافة أن تذل أو تنحرف، وكنت أحصنك بالحي القيوم الذي لا ينام، حتى انتهى هذا الامتحان.

استنتج من الفقرة عاطفتين مختلفتين سيطرتا على سيدنا، والدليل عليهما من الفقرة:

34) دعاه أبوه شيخا و دعته أمه شيخا، وتعود سيدنا أن يدعوه شيخا أمام أبويه، أو حين يرضى عنه، أو حين يريد أن يرتضاه لأمر من الأمور فأما فيما عدا ذلك فقد كان يدعوه باسمه.

استنتج النظرتين المتناقدتين مع سيدنا للصبي واذكر الدليل عليهما من الفقرة:

35) قال أحمد شوقي راثيا المنفلوطي: لم يجحد الفصحى ولم يهجم على.. أسلوبها أو يزر بالأوضاع لكن جرا والعصر في مضمارها.. شوطا فاحرز غاية الإبداع.

استنتج السمة التي اتضحت في البيتين من سمات مدرسة الأحياء والبعث من حيث الموضوع:

36) قال خليل مطران

هل يساوى بين الشعوب فلا يسمع فيهم بسائد ومسود؟

هل تفك القيود حسا ومعنى.. والسخافات شر تلك القيود؟

استنتج السمة التي ظهرت في هذين البيتين من سمات الرومنتيكية من حيث الموضوع:

37) قال أحمد شوقي:

عصفت قصبا اللعوب ومرت.. سنة حلوة ولذة خلس

سلا مصر هل سلا القلب عنها أو أسا جرحه الزمان المؤسي

استنتج السمة التي عابت هذين البيتين من وجهة نظر شعراء الديوان:

38) قال إبراهيم ناجي:

دار أحلامي وحبي لقيتنا.. في جمود مثلما تلقى الجديد

أنكدتنا وهي كانت إن رأتنا.. يضحك النور إلينا من بعيد

استنتج من خلال البيتين سمة من سمات مدرسة أبولو الفنية من حيث الموضوع:

39) قال إلياس فرحات

إني لأعجب من آداب رابطه.. قد أوجدت في نظام الشعر تشويشا

شنت على الأدب الميمون غارتها.. فامعنت فيه تشويها وتحديثا

استنتج العيب الذي يعيبه الشاعر، وإلى من يوجه ذلك في البيتين

40) قال أمل دنقل

أوديب عاد باحثا عن اللذين أالقياه في الردى.. نحن اللذان ألقياه في الردى

استنتج السمة التي تميز بها الشعر الواقعي من حيث الموضوع، وتنطبق على هذا السطر

41) قال أحد النقاد

هي محور ارتكاز أي نص مسرحي، ولابد أن تكون واضحة و محدده الأبعاد لدى المؤلف كي يستطيع التعبير عنها، ميز أحد أسس بناء المسرحية الذي يحقق مدلول العبارة السابقة

42) يقول أحد النقاد

لكي تكون القصة جذابة للقلب، آسرة للنفس، يجب أن تنال ثقة القارئ أو السامع بإمكانية واقعيتها، فإذا هما وجدا ظلا ضئيلا من الحقيقة المنشودة فسرعان ما ينفلت القلب مع جاذبيته وينهار كل ما كان يمكن أن يكون فيها من فتنة وسحر.

استنتج من العبارة السابقة أحد المقومات الأساسية لنجاح العمل الروائي وقبوله عند القراء

43) لا تنس أن تدير وجهك لمن تعطه الصدقة حتى لا ترى خجله

حدد الرسم الصحيح للكلمة التي تحل محل خجله:

- حياؤه.

- حياءه.

حيائه.

- حيآه.

44) انتشرت في مصر القديمة؛ رغبة في تشويه صورة وتماثيل الملوك والكهنة؛ اعتقادا بأن الروح لن تتعرف على صاحبها عند تشوه صورته الأرضية المتمثلة في تمثال، أو رغبة في خلق روح المتوفي بإزالة عضو التنفس فيه والمتمثل في الأنف أو رغبة من الملوك الأحدث في إزالة روح الألوهية من الملوك الأقدمين، وقد شاعت في بعض القبائل العربية، كطقوس دينية قديمة، نتيجة تعرفهم على الحضارات الأخرى أو مشاهدتهم تماثيل ومنحوتات تركتها حضارات كبرى، مصرية وسومارية وأشورية ويونانية ورومانية، ولذلك افترضوا أن أبى الهول، مثلا الذي ينتصب مجدوع الأنف في الجيزة بمصر، فرعون مصري كان قد جدع أنفه بنفسه، حدد النموذج الذي اتبعه الكاتب في عرض موضوعه السابق مما يلي:

- ظاهرة- تغير

- مشكلة- أسباب

- زعم- تفنيد

- رأي- أدلة

45) استخدم ما يلي للتعبير المناسب عند النفاق والقلق

- طأطأ رأسه.

- ينفد يده.

- يتلون كالحرباء.

- ذاب كالملح.

46) استخدم ما يلي التعبير الدال على الشعور بالغضب

- خنقته العبرات.

- تعسرت رجلاه.

- تعلثم لسانه.

- امتعض وجه.

47) قال العرب يعيش المرء بأصغريه: قلبه ولسانها اختر مما يلي التركيب المناسب للتعبير عن مضمون المقالة السابقة

- كم من نقي هلك بسبب معاصيه وذنوبه، وكم من شقي تاب وأناب فسعد في دنياه وآخرته.

- اللسان مفتاح القلب وترجمان الفكر فمن علا فكره ارتقى لسانه واطمان قلبه وقنعت نفسه.

- أنت مطالب بتطهير قلبك ولسانك من تتبع عورات الآخرين والخوض في أعراضهم.

- عندما تنظر حولك وتتدبر بقلبك في مصير الدنيا سترى ما يعجز لسانك عن وصفه.

48) لو تاملت الكون من حولك لوجدت كل ما فيه لخدمتك.. يظل السؤال كيف نستغله بطريقه أمثل؟!.. حدد الرابط المناسب لتكملة الجملة السابقة

49) أي التعبيرات التالية الأدق في أداء معنى: (كان بارعا في تنسيق أموره للاستفاده من الظروف؟

- يصطاد في الأمواج العالية.

- يجيد خلط الأوراق.

- يجيد ركوب الموجة.

- يفرض خارج السرب.

50) يقول شوقي المجد والشرف الرفيع صحيفة.. جعلت لها الأخلاق كالعنوان، حدد المقولة التي تتفق مع مضمون البيت السابق

- المجد حلم يصعب تحقيقه على الكسالى.

- الأخلاق أساس الحياة و صعود سلم المجد.

- من هوى البقاء في الحفر لا ينظر للنجوم.

- كأنه استسلم للمحن ضيع طاقته هدرا.

الإجابات

1) استعدَّ الطلاب للامتحان بقوة أكبر

2) فسيلقى آثامه

3) علم مفرد

4) إنكم حماة الوطن حصن الأمان

5) تعليق-تفعين

6) الدنيييان- الفضليان

7) من أحد

8) أولو العلم أن يجيدوا

9) في محل نصب

10) العاملين كلاهما ذو نشاط

11) فاعل

12) الصدقة؛ تنل خير الدنيا والآخرة

13) نافية للفعل

14) تلاقى أبنائنا

15) جملة أسمية

16) مصدرية ظرفية

17) حال

18) منادى منصوب بالفتحة المقدرة

19) ظنوني

20) ما أجمل مجتمع الناس على الخير!

21) تمييز مجرور بالفتحة المقدرة

22) فاعل

23) أنبل

24) كرمت طلابي كثيرا

25) تحقق

26) كم خطايا تجنبتها خوفا من الله

27) عوتب الموظفون المقصرون

28) من يستعد نشاطه فسوف يستطيع تحقيق أهدافه

29) إنّ أولى العلم ينالون كل الخير

30) الأولى (يفعون) واو الجماعة/النون علامة رفع للافعال الخمسةالثانية (يفعُنَ) الواو حرف أصلي/النون نون النسوة ضمير رفع

31) السمة جمال الريف وطبيعته الساحرة، الدليل يخرجان للنزهة عند شجيرات التوت الطموح: السعي لطلب العلم، الدليل: ويطلبا العلم معا في الأزهر

32) الأمر الأول: التعبد وأداء الفروض وطاعة الله، الدليل صائحا بذكر الله والتسبيح بحمده التناقد: تأدية الصلوات في غرفته وعدم أداؤها في المسجد، الدليل: فإذا وجبت الصلوات أداها في غرفته وقد فتح بابها وجهر بالقراءة

33) العاطفة الأولى: الفخر والإعجاب والاعتزاز، الدليل: رفعت رأسي وبيضت وجهي وشرفت لحيتي، العاطفة الثانية: الخوف والقلق والاضطراب، الدليل: وكنت على النار

34) النظرة الأولى: التباهي والإعجاب، الدليل: تعود سيدنا أن يدعوه شيخا

النظرة الثانية: التحقير والتقليل، الدليل: كان يدعوه باسمه وربما دعاه بالواد

35) المواءمة بين القديم والجديد

36) الدعوة الى المحبة والتساند الاجتماعي

37) غلبت النزعة البيانية بكثرة الصور

38) ذاتية التجربة والحنين إلي مواطن الذكريات

39) الشاعر يعيب على أصحاب الرابطة القلمية ثورتهم على القديم ووقوعهم في الاخطاء

40) موقف الإنسان من التاريخ

41) الوحدة المسرحية

42) اهتمامه بتصوير الأحداث الحقيقية ومحاكاته للواقع المعيشي

43) ب

44) أ

45)ج

46) د

47) ب

48) لكن

49) أ

50) ب