3 ملايين جنيه إيرادات فيلم اللعب مع العيال بدور السينما خلال 24 ساعة

حقق فيلم اللعب مع العيال بطولة محمد إمام، أمس الاثنين ثاني أيام عيد الأضحى إيرادات تقدر بـ3 ملايين و210 آلاف و864 جنيهًا، ليصبح بالمركز الثاني في قائمة الإيرادات اليومية في شباك التذاكر والتي يتصدرَها فيلم ولاد رزق 3 والذي حقق أمس 22 مليون جنيه.

وعلى مدار 6 أيام عرض بالسينما، سجل إجمالي إيرادات فيلم اللعب مع العيال 9 ملايين جنيه، لتشتعل المنافسة في موسم أفلام عيد الأضحى 2024، وذلك حسب بيان الموزع السينمائي محمود الدفراوي.

قصة فيلم اللعب مع العيال

تدور قصة فيلم اللعب مع العيال، في إطار كوميدي مليء بالمفاجآت، إذ يذهب مدرس تاريخ إلى منطقة نائية في الصحراء، ويجد نفسه في ورطة كبيرة وعليه أن يتدخل لإنهاء هذه الأزمة.

أبطال فيلم اللعب مع العيال

فيلم اللعب مع العيال بطولة محمد إمام، باسم سمرة، وبيومي فؤاد، وأسماء جلال، ويزو، وحجاج عبدالعظيم، ومجموعة من الأطفال والمواهب الجديدة، من تأليف وإخراج شريف عرفة.