دعاء بحسن الخاتمة.. اللهم إني أسألك حسن العاقبة في الأمور كلها

دعاء حسن الخانمة من الأدعية التي يكررها المسلم في الأوقات العادية والطارئة، إذ يعكس هذا الدعاء توجُّه المؤمن نحو الله بالتضرُّع والخشوع، متطلعًا لأن يُنعم الله عليه بختمة حياته بالرضا والجنة.

التضرع في دعاء بحسن الخاتمة

وحول دعاء بحسن الخاتمة، قدّم الدكتور علي جمعة، المفتي السابق وعضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، هذا الدعاء الذي يجمع بين التضرُّع والتوجُّه إلى الله بأسلوبٍ ممتزجٍ بالخشوع والتأمل، خلال حلقة برنامج «مصر أرض الصالحين»، على قناة «سي بي سي».

أفضل أدعية بحسن الخاتمة

ومن أدعية حسن الخاتمة التي أوردها الدكتور علي جمعة «اللهم إني أسألك من الخير كله عاجله وآجله، ما علمت منه وما لم أعلم، وأعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمت منه وما لم أعلم».

كما يتضمن الدعاء بحسن الخاتمة والتوفيق في الدنيا والآخرة، بعدد من الأدعية الأخرى، ومنها: «اللهم إني أسألك من خير ما سألك منه عبدك ونبيك محمد، وأعوذ بك من شر ما عاذ به عبدك ونبيك محمد».

كما يمكن الدعاء بحسن الخاتمة بهذا الدعاء: «اللهم إني أسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل وأعوذ بك من النار، وما قرب إليها من قول أو عمل، وأسألك أن تجعل كل قضاء قضيته لي خيراً»، وكذلك الدعاء بـ«اللهم إني أسألك حسن العاقبة في الأمور كلها، وارزقنا الفوز بالجنة والنجاة من النار، رب قني عذابك يوم تبعث عبادك».