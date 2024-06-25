أيقونة في سن الـ60.. معلومات عن أكبر لاعب كرة قدم بعد انضمامه لفريق جديد

شعبية كبيرة يتمتع بها كازويوشي ميورا في اليابان، يعد أكبر لاعب كرة قدم في العالم، والذي يبلغ من العمر 57 عامًا ولا يزال متمسكًا ببقائه داخل الملعب، وبعد انضمامه لفريق في الدرجة الرابعة في اليابان، أصبح حديث صحف الرياضة في العالم، ليثير اهتمام محبي كرة القدم.

معلومات عن أكبر لاعب كرة قدم في العالم

أثار انضمام «ميورا» لفريق جديد في هذا السن، اهتمام العديد من جماهير كرة القدم، وكشف موقع «kyodo news» الياباني عن بعض المعلومات عنه:

- يدعى كازويوشي ميورا.

- ولد في محافظة شيزوكا اليابانية عام 1967.

- غادر اليابان وهو في الـ 15 من عمره، ليبدأ مسيرته الاحترافية في نادي سانتوس البرازيلي.

- لعب في 6 دوريات أبرزها الدوري الإيطالي والبرتغالي.

- يعد أول لاعب ياباني يلعب للدوري الإيطالي، من خلال صفوف فريق جنوة في موسم 1994-199.

- حصل على 9 بطولات طوال مسيرته.

- ثاني الهدافين التاريخين لليابان برصيد 55 هدفا.

رفضه الاعتزال

يتوقع الكثير من جمهور «ميورا»، أنه على مشارف الاعتزال بعد انتهاء عقده مع فريقه الجديد، لكنه أكد خلال المؤتمر الصحفي الذي أعد لتقديمه، أنه لا يفكر في الإعتزال في الوقت الحالي، وأبدى إنكزعاجه من عدم مشاركته مع فريقه السابق، كما يرى نفسه أفضل من الاعبين الحالين «أنا في عمر مناسب، ومن الواضح أنني أفضل بكثير من اللاعبين الآخرين، والاعتزال ليس خيارا.. أريد أن ألعب أكبر عدد ممكن من الدقائق في المباريات».