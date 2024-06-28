شهادة بنكية بفائدة 250 جنيها يوميًا من البنك الأهلي المصري

شهادات الإدخار في البنك الأهلي المصري توفر فرصة جيدة للاستثمار تدر ربحًا مضمونًا يوميًا وفق المعلن مؤخرًا من البنك الأهلي المصري الذي أتاح شهادة إدخار بعائد يومي 23% وتكون هذه الشهادة فرصة جيدة لمن يبحث عن دخل يومي ثابت ومضون بعيدًا عن حيل النصابين.

كيف تربح 250 جنيهًا يوميًا؟

تشرح الوطن للقارئ كيفية تحقيق ربح يومي قدره 250 جنيها عند شراء شهادة بنكية من البنك الأهلي المصري، ففي هذه الحالة يجب شراء الشهادة البلاتينية الجديدة بمبلغ 400 ألف جنيه يكون العائد اليومي 23% وبالتالي يكون هامش الربح السنوي 77 ألف جنيه، وعند توزيعها على 360 يومًا في السنة يكون العائد اليومي 250 جنيهًا.

تفاصيل الشهادة البلاتينية الجديدة في البنك الأهلي

- عائد يومي بفائدة 23%.

- يحتسب البنك الأهلي المصري الفائدة على مبلغ الشهادة بدءًا من اليوم التالي لتاريخ شراء الشهادة.

- يتيح البنك شراء الشهادة من مبلغ 1000 جنيه مع إمكانية زيادة مبلغ الشراء بمضاعفات المبلغ.

- يوفر البنك الأهلي المصري على شهادة الادخار بأجل سنة واحدة فقط للحصول على قرض تصل نسبته إلى 95% من عبء سداد بفائدة 29% سنويًا.