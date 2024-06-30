مع اقتراب إعلان التغيير الوزاري.. ماهي مطالب المواطنين من قطاع النقل؟

مع اقتراب إعلان التغيير الوزاري، طالب عدد من الخبراء بتكثيف العمل خلال الفترة المقبلة على تطوير قطاعات منظومة النقل المختلفة سواء السكك الحديدية أو الطرق والكباري والمحاور على النيل، أو منظومة المواني البرية والبحرية، فضلاً عن مترو الأنفاق، لتقديم أفضل الخدمات للمواطنين.

طالبت الدكتورة داليا يونس، وكيلة كلية النقل الدولي واللوجستيات بالأكاديمية العربية، من وزارة النقل باستكمال العمل على التوسع في وسائل النقل الذكي الصديق للبيئة، والتوسع في مشروعات تطوير الطرق والكباري والمحاور النيلية، فضلاً عن الاهتمام بعقد شراكات دولية مع كبرى الخطوط الملاحية على مستوى العالم.

تشغيل القطارات الإسباني

وشددت خلال حديثها لـ«الوطن» على ضرورة إتاحة مزيد من الفرص لتمكين الشركات المصرية الوطنية، لتنفيذ العديد من المشروعات المهمة في النقل، والإسراع في تنفيذ مترو الخط الرابع ومترو الإسكندرية، وتكثيف تشغيل القطارات الإسباني المكيفة على خطوط السكة الحديد على الخطين البحري والقبلي.

وأكدت ضرورة زيادة عدد المحطات التي يقف عليها قطار التالجو الفاخر والمراكز المميزة، موضحة أن هذه النوعية من القطارات قدمت خدمات متميزة لجمهور الركاب خلال الفترة الأخيرة لابد من الحفاظ عليها، مشددة على زيادة عدد القطارات المكيفة على الخطين الأول والثاني للمترو.

وقال الدكتور حسن مهدي، أستاذ الطرق والنقل بجامعة عين شمس، إن المواطن يأمل أن تهتم الدولة بالقطاع الخدمي والذي ضمنه وزارة النقل، إذ أن الوزارة مسئولة عن خدمات تمس حياة المواطن اليومية، موضحا أن التغيرات المناخية وارتفاع درجات الحرارة دللت على أهمية وجود وسائل نقل ذات جودة متميزة: «التكييف في كل عربات المترو لم يكن رفاهية حاليا».

ضرورة الاهتمام بالصيانة

وشدد على ضرورة الاهتمام بالصيانة، قائلا «مشكلة مرافق النقل عدم وجود الصيانة الأمر الذي يستبب في تدهور الخدمة»، مؤكدا أن هناك مشروعات جيدة علينا الحفاظ على مستواها من خلال برامج الصيانة سواء دورية أو روتينية.

وأكد الدكتور محمد علي، خبير النقل البحري، على ضرورة العمل في الفترة المقبلة على جعل المواني البحرية لوجستية ذكية خضراء، وربط المواني بشبكات الملاحة الدولية ورفع كفاءة العاملين بها على المستوى الدولي: «ده هيساعد في تقدم ترتيب مصر العالمي».

تسعير خدمات المواني

وشدد على ضرورة التسعير لخدمات المواني وفق الأسس الاقتصادية، والاهتمام بالبنية الفوقية في المواني واللوجستيات، مؤكداً على ضرورة الاهتمام باللوجستيات لجعل مصر مركزا للتجارة العالمية واللوجستيات، وأن يكون هناك جهاز لتنظيم اللوجسيات وتشكيل مجلس أعلى للوجستيات: «عشان ميكونش فيه تنازع بين الوزارات المختلفة في الأمور اللوجستية».

وأكد ضرورة وجود مرصد لتتبع الأداء اللوجستي، والاهتمام بالنقل المتعدد الوسائط والنقل المتكامل لتكون مصر مركزا لتجارة الترانزيت.