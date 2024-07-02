دعاء بحسن الخاتمة.. اللهم إني أسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل

حسن الخاتمة من الأمنيات التي يحلم المسلم بتحقيقها، وذلك كونها إحدى علامات رضا الله سبحانه وتعالى عن عباده، وإشارة لكونهم من أهل الجنة، التي يفني المسلم حياته أملاً في دخولها ومرافقة النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة الكرام، والفوز بصحبتهم في الآخرة، ولذلك فإن الدعاء بحسن الخاتمة من الأدعية التي ترددها الألسنة في الصلوات وجوف الليل، كونها ساعات وأوقات لاستجابة الدعاء.

دعاء بحسن الخاتمة

وحول صيغ الدعاء بحسن الخاتمة، قال الدكتور عطية لاشين عضو لجنة الفتوى في الأزهر الشريف، إن هناك صيغ متعددة ومنها:

- اللهم ارزقني حسن الخاتمة اللهم ارزقني الموت وأنا ساجد لك يا أرحم الراحمين، اللهم ثبتني عند سؤال الملكين، واجعل قبري روضة من رياض الجنة ولا تجعله حفرة من حفر النار.

- اللهم إني أعوذ بك من فتن الدنيا، اللهم إني أعوذ بك من فتن الدنيا، اللهم قوِّي إيماننا ووحِّد كلمتنا وانصرنا على أعدائك أعداء الدين.

- اللهم شتِّت شملهم واجعل الدائرة عليهم، اللهم انصر إخواننا المسلمين في كل مكان.

- اللهم ارحم موتانا وموتى المسلمين، واشفِ مرضانا ومرضى المسلمين.

- اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات، والمؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات. اللهم ارزقني قبل الموت توبة، وعند الموت شهادة، وبعد الموت جنة.

- اللهم إني أسألك من خير ما سألك عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم، وأعوذ بك من شر ما عاذ منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم.

- اللهم إني أسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، وأعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل.

- اللهم إني أسألك حسن الخاتمة، اللهم ارزقني حسن الخاتمة، اللهم توفني مسلمًا وألحقني بالصالحين.

- اللهم إني أسألك أن تجعل خير عمري آخره، وخير أيامي يوم ألقاك.

- اللهم إني أسألك أن توفني على الفطرة، وأن تتوفاني على الإسلام.

- اللهم إني أسألك أن تجعل موتي راحة من كل هم وغم، وأن تجعل حياتي زيادة في كل خير.

- اللهم ارزقني الموت على الإسلام، اللهم ارزقني الموت على الإيمان، اللهم ارزقني الموت على التوبة.