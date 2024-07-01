«هتوصل 45».. الأرصاد تحدد موعد ذروة ارتفاع درجات الحرارة خلال الأسبوع

تشهد الأيام المقبلة ارتفاعا شديدا في درجات الحرارة، لذا يجب متابعة الأحوال الجوية باستمرار، لمعرفة التوقيتات المناسبة للخروج، خاصة مع قدوم منخفض الهند الموسمي، الذي يؤدي إلى ارتفاع محسوس في درجات الحرارة.

وأوضح الدكتور محمود القياتي، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، في حديثه لـ«الوطن»، أن هناك ارتفاعا تدريجيا حتى نهاية الأسبوع، على أغلب مناطق الجمهورية، بعد انخفاض طفيف باليومين السابقين، وهما السبت والأحد.

ارتفاع درجات الحرارة بالتدريج على مدار الأسبوع

ارتفعت درجات الحرارة بمعدل درجة إلى درجتين، على القاهرة الكبرى، وستصل إلى الذروة يومي الخميس والجمعة المقبلين، من خلال وصول درجة الحرارة العظمى ما بين 38 درجة إلى 39 درجة، على محافظة القاهرة.

قدوم منخفض الهند الموسمي

تستمر نسب الرطوبة نتيجة قدوم منخفض الهند الموسمي، الذي يؤدي إلى ارتفاع محسوس، وتعود درجة الحرارة العظمى على جنوب الصعيد إلى 45 درجة، بعد ما كانت 42 درجة، مع وجود كتل شديدة الحرارة رطبة، وفقًا لـ«القياتي».

تذبذب درجات الحرارة ما بين ارتفاعات وانخفاضات

رغم أن ذروة الارتفاع ستكون بنهاية الأسبوع الجاري، لكن مع بداية الأسبوع المقبل، ستحدث تغييرات في مسار الكتل، بقدوم منخفض جوي في طبقات الجو العليا، وستصل درجة الحرارة العظمى على القاهرة، ما بين 35 درجة إلى 36 درجة مئوية، بالإضافة إلى تذبذب في درجات الحرارة، ما بين ارتفاعات وانخفاضات.