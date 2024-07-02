«التعمير والإسكان» يواصل استقبال طلبات حجز وحدات «Valley Towers» بحدائق أكتوبر

واصلت فروع بنك الإسكان والتعمير بجميع محافظات الجمهورية، جهودها لاستقبال المواطنين من راغبي حجز وحدات المرحلة الأولى بمشروع «Valley towers» بمدينة حدائق أكتوبر.

تفاصيل حجز شقق بنك الإسكان والتعمير 2024

وأعلنت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة، ممثلة في هيئة المجتمعات العمرانية، طرح 984 وحدة سكنية بموقع متميز بالقرب من المتحف المصري وتطل مباشرة على المنطقة الأثرية والأهرامات، بمساحات تتراوح بين 95 و100 متر مربع، وفقًا لسعر المتر المربع والمعتمد من اللجنة العقارية الرئيسية.

تلبية رغبات كافة شرائح المجتمع

وأشار الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة، إلى أن الشقق المطروحة بمدينة حدائق أكتوبر، والجاري حجزها الآن تهدف لتلبية رغبات جميع شرائح المجتمع، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي.

الشروط والأحكام الخاصة بالطرح الجديد بحدائق أكتوبر

يتم سداد جدية حجز الشقق السكنية المتاحة للحجز في مدينة حدائق أكتوبر بمبلغ 150 ألف جنيه، بالإضافة إلى 1000 جنيه كمصاريف دراسية، واستكمال سداد 20% إضافة إلى 1% كمصاريف إدارية و0.5% لصالح مجلس الأمناء من إجمالي ثمن الوحدة، خلال شهر من تاريخ انتهاء قرعة الوحدات السكنية.

أسلوب سداد شقق بنك الإسكان والتعمير 2024

يسدد المستفيد 10% من إجمالي سعر الشقة فور استلامها، مع سداد وديعة الصيانة وفقًا لكراسة الشروط، ويتم سداد باقي ثمن الشقة، البالغ 70%، على أقساط ربع سنوية متساوية لمدة تصل إلى 7 سنوات، محملة بالفوائد، على أن يكون القسط الأول مستحقًا بعد 3 أشهر من تاريخ استلام الشقة.