نائب رئيس «الوفد»: يجب على الحكومة المرتقبة استعادة دور المحليات

قال المهندس حسين منصور، نائب رئيس حزب الوفد، إن الحكومة المقبلة تواجه متطلبات عديدة لتحقيق تطلعات الشعب المصري، ومن بينها استعادة وزارة المحليات وتفعيل دور الأجهزة التنفيذية بها، إضافة إلى ضرورة صدور قانون المحليات ومساءلة القائمين عليها.

دعم القطاع الصناعي

وأشار منصور خلال حديثه لـ«الوطن» إلى أهمية دعم القطاع الصناعي عبر تسهيل فتح أبواب الاستيراد للمشروعات المتوسطة من معدات وخامات، وجذب المستثمرين الصناعيين من خلال توفير الأراضي والمزايا التي تحفزهم على الاستثمار الصناعي، مشددا على ضرورة وضع خطة واضحة لتشغيل مصانع الزيوت في مصر وتوفير زيت النخيل على جانب المصارف، بالإضافة إلى حل أزمة صناعة النسيج.

تغيير المناهج التعليمية بما يتناسب مع احتياجات العصر

وطالب في قطاع التعليم، بتوفير الموارد اللازمة لإنشاء مدارس جديدة لتلبية الطاقة الاستيعابية وتوفير المدرسين المؤهلين لمباشرة مهامهم، مشيرا إلى أهمية تحديث المناهج الدراسية، مؤكدا أن القصص التي تُدرّس للطلاب في المرحلة الابتدائية مكررة منذ 30 عامًا ويجب تغييرها وتطوير المناهج التعليمية بما يتناسب مع احتياجات العصر.

واختتم منصور حديثه بالتأكيد على أن هذه الخطوات تتطلب جهودًا متضافرة من الحكومة الجديدة لتحقيق نقلة نوعية في حياة المواطنين وضمان مستقبل أفضل للأجيال القادمة.