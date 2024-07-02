بعائد يصل لـ26.5%.. تفاصيل شهادة «يوم ورا يوم» في بنك الإسكندرية

يوفر بنك الإسكندرية عدد كبير من الشهادات الادخارية من بينهم شهادة يوم ورا يوم المتغيرة بعائد يصل إلى 26.5% ومدتها 3 سنوات.

وبحسب جدول أسعار العائد من بنك الإسكندرية لشهر يوليو 2024 على الموقع الرسمي، يكون العائد فوري بدورية صرف يوم بعد يوم، وإمكانية إضافة العائد إلى حساب جاري أو توفير.

تفاصيل شهادة يوم ورا يوم

ويتيح البنك إمكانية الحصول على تمويل بقيمة الشهادة بنسبة تصل إلى 95%، وتم تعديل سعر العائد اعتبارًا من يوم 6 مارس 2024، ويكون حسب سعر الإيداع في البنك المركزي.

وعن الحد الأدنى لشراء شهادة يوم ورا يوم مدة الـ3 سنوات 10 آلاف جنيه مع إمكانية زيادة قيمة الشهادة بفئات الألف جنيه.

لجنة السياسة النقدية

ويذكر أن قررت لجنة السياسة النقديـة للبنك المركـزي المصـري في اجتماعهـا الثالث على مدار العام يوم 23 مايو 2024 الماضي الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند 27.25% و28.25% و27.75% على الترتيب وسعر الائتمان والخصم عند 27.75%.