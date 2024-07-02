«النقل» تبحث تنفيذ كبرى الشركات المصرية لمشروعات البنية التحتية بالعراق 

كشفت وزارة النقل، تفاصيل اللقاء الذي عُقد مع السفير قحطان طه خلف، سفير العراق بالقاهرة؛ لبحث تدعيم التعاون بين البلدين الشقيقين في مجالات النقل المختلفة، وحضر اللقاء رئيس الهيئة العامة للطرق والكباري ورئيس جهاز تنظيم النقل البري الداخلي والدولي وقيادات وزارة النقل، مؤكدة على العلاقات المتميزة التي تربط بين الدولتين والشعبين الشقيقين.

منظومة السكك الحديدية

وأكدت الوزارة على أهمية زيادة حجم التعاون بين الجانبين في مجالات النقل المختلفة وهو ما أشاد به السفير العراقي بالقاهرة، الذي أكد على الاهتمام الكبير من رئيس الوزراء العراقي والحكومة العراقية على إقامة تعاون كبير مع مصر في مجال النقل، مشيدًا بحجم المشروعات التي تم وجاري تنفيذها على أرض مصر مثل شبكة الطرق العملاقة ومشروعات النقل الجماعي الأخضر المستدام صديق البيئة والتطور الهائل في منظومة السكك الحديدية المصرية.

ونوهت الوزارة إلى أن الرئيس عبدالفتاح السيسي، وجه بالعمل على زيادة حجم التعاون مع الجانب العراقي في مجال النقل وفي مجال تنفيذ مشروعات البنية التحتية بالعراق الشقيق، مؤكدة على أنه امتدادا لما تقوم به بعض الشركات المصرية المتخصصة في تنفيذ عدد من مشروعات الطرق والكباري في العراق فإن هناك عددا كبيرا من كبريات الشركات المصرية المتخصصة في مجال البنية التحتية والجسور والإنفاق على استعداد تام؛ للتعاون مع دولة العراق الشقيق في تنفيذ المشروعات بالعراق، خاصة وأن الشركات المصرية أصبح لها خبرة واحترافية كبيرة في تنفيذ المشروعات العملاقة في مصر والدول العربية والافريقية وفقا لأعلى مقاييس الجودة العالمية.

زيادة حجم المبادلات التجارية

كما تم التباحث على التعاون بين الجانبين في زيادة حجم المبادلات التجارية وخاصة وان الدولتين الشقيقتين ومعهما الأردن الشقيق تمتلك شركة الجسر العربي للملاحة بما تضمه من اسطول كبير يتم تحديثه بشكل مستمر، لافتا إلى أهمية الخط العربي للنقل البري والبحري والذي يهدف إلى نقل الصادرات والواردات العربية عبر خط العقبة-نويبع ومن ثم برًا إلى المواني المصرية المطلة على البحر المتوسط ومنه إلى أوروبا، وبالعكس و له من دور مهم في زيادة حجم التبادل التجاري بين الدول العربية مثل مصر والعراق والأردن ودول الخليج.