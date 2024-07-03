النائب طارق عبد العزيز يطالب الحكومة بإعلان خطط واضحة وجدول زمني لكل وزارة

تقدم النائب طارق عبد العزيز عضو مجلس الشيوخ، بالتهنئة إلى الحكومة الجديدة برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، والتي تؤدي اليمين الدستورية اليوم، أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي، مؤكداً أن تزامن تشكيل الحكومة الجديدة مع احتفالات 30 يونيو، دافع كبير لتحقيق أحلام وطموحات المصريين في الجمهوريه الجديدة.

عضو الشيوخ يطالب بجدول زمني لكل وزارة

شدد عبد العزيز، في تصريحات للمحررين البرلمانيين اليوم، على أن الحكومة بدأت عملها اليوم، ولا وقت للرفاهية، لأن التحديات كبيرة والمسؤولية عظيمة، مطالبا بوضع جدول زمني لكل وزارة ولكل ملف تضطلع به هذه الوزارات، حتى نستطيع متابعة حجم الإنجازات التي تتحقق، تحقيقا لمبدأ الثواب والعقاب وفرز أفضل العناصر وأفضل الكفاءات.

وأكد عضو مجلس الشيوخ، أن المسؤولية كبيرة، وأن الرهان على هذة الحكومة كبير، في ظل إنجازات كبيرة حققها الرئيس السيسي في جميع المجالات، من بنية تحتية ومشروعات قومية، ومطالبة الحكومة الجديده بالبناء على ما سبق وجني ثمار ما تحقق وبلورته وإيصالة للمواطن، للوصول إلى حياة كريمة لجميع المصريين.

ضرورة التكامل لإنجاز الملفات العالقة

وتابع عبد العزيز، بأنه على الحكومة تلافي السلبيات التي وقعت فيها الحكومات السابقة، وتجاوز الحواجز وإنهاء المقولة السلبية بأن «الوزارة تعيش في جزر منعزلة»، مع ضرورة التكامل لإنجاز الملفات العالقة، وعلى رأسها الأزمة الاقتصادية، بإيجاد حلول خارج الصندوق، وتحقيق معدلات نمو مناسبة.