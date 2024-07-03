رئيس «دفاع النواب» يهنئ الوزراء الجدد: تغيير يرقى بطموحات وأهداف الشعب

أعرب النائب اللواء أحمد العوضي، رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، النائب الأول لرئيس حزب حماة الوطن، عن تمنياته القلبية للوزراء الجدد الذين أدوا حلف اليمن الدستوري، اليوم، أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي، بالتوفيق والنجاح في أداء مهام مناصبهم الجديدة، بما يحقق الصالح العام للوطن والمواطن، متمنيًا أن يُؤتي التعديل الوزاري الجديد ثماره في المرحلة القادمة.

التغير الوزاري الجديد يرقى بطموحات وأهداف الشعب

وقال رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، في بيان اليوم، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي، حريص كل الحرص على تطوير الأداء الحكومي بما يتناسب مع المرحلة وما تشهده الساحتين الداخلية والخارجية من تحديات هي الأصعب في تاريخ الدول، لافتا إلى أن الهدف الأساسي من التعديل الوزاري هو ضخ دماء جديدة في الوزارات، تملك روئ لإيجاد حلول وأفكار جديدة خارج الصندوق على المستوى السياسي والاقتصادي والاجتماعي.

وأكد النائب الأول لحزب حماة الوطن، أن التغير الوزاري الجديد جاء فى الوقت المناسب، ما يساهم في دعم المرحلة المقبلة من العمل المتواصل، ما سينعكس على الأداء العام بشكل جيد ومختلف ويرقى بطموحات وأهداف الشعب المصري، مشيرا إلى أن الوزراء الجدد أمامهم تحديات كبيرة لاستكمال ما تم من إنجازات خلال السنوات العشرة الماضية والبناء عليها وصولا للجمهورية الجديدة.