وزير الكهرباء: الاعتماد على الطاقات المتجددة لمواجهة خطط وتوسعات الدولة

أكد الدكتور محمود مصطفى كمال عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، الاعتماد بشكل كبير في الفترة المقبلة على توليد الكهرباء من الطاقات المتجددة كالشمس والرياح، لإضافة قدرات كبيرة للشبكة.

استخدام الأساليب الحديثة في عملية مراقبة الأحمال

أشار وزير الكهرباء في أول تعليق له، عقب أدائه اليمين الدستورية أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي، بقصر الاتحادية وزيرا للكهرباء والطاقة المتجددة، إلى استخدام الأساليب الحديثة في عملية مراقبة الأحمال والتوزيع، إضافة إلى مراجعة تكاليف عمليتي التوليد وإنتاج وتوزيع الكهرباء.

إضافة قدرات كهربائية جديدة

قال وزير الكهرباء: «سيجري إضافة قدرات كهربائية جديدة لمواجهة خطط وتوسعات الدولة»، لافتا إلى المراجعة مع وزارة البترول للإمدادات المطلوبة من الطاقة للمحطات.

التنوع في إنتاج وتوليد الطاقة

لفت وزير الكهرباء، إلى دخول الطاقة المتولدة من محطة الضبعة النووية، إذ تعد عنصرًا مهمًا في استراتيجية التنمية المستدامة في مصر «رؤية مصر 2030»، موضحا أن تنفيذ محطة الضبعة للطاقة النووية، سيؤدي إلى تحقيق فوائد عديدة لمصر، كالتنوع في إنتاج وتوليد الطاقة، ما يساعد على تلبية الطلب المتزايد على الكهرباء بطريقة موثوقة اعتمادية ومستدامة، ويعتبر أساس لتنمية اقتصادية مستقرة.

استخدام شبكات التوزيع بالشكل الامثل

أكد الوزير أنه سيجري استخدام شبكات توزيع الكهرباء بالشكل الأمثل، لافتا إلى التنسيق المستمر مع جميع الوزارات والهيئات، لتوفير احتياجات جميع المنشآت وإمدادها بالطاقة.

ومن ضمن اهتمامات وزير الكهرباء، الاهتمام بالطاقة الجديدة والمتجددة، من خلال خطة لتحويل الشركات التابعة خاصة كثيفة الاستخدام للاعتماد عليها، مثل التعاقد على إنشاء محطة طاقة شمسية لتشغيل مجمع الألومنيوم بنجع حمادي، ومشروعات الأمونيا الخضراء بشركة النصر للأسمدة بالسويس.

وشغل الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، عدد من المنصب، منها رئيس مجلس إدارة ميناء القاهرة الجوي، ثم رئيساً لمجلس إدارة الشركة القابضة للمطارات والملاحة الجوية لمدة 3 سنوات، ورئيس مجلس إدارة شركة القاهرة لتصنيع الزجاج، ورئيس مجلس إدارة شركة «أبيكس» للمقاولات البحرية، وآخرها منصب وزير قطاع الأعمال العام لمدة عامين.