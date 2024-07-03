«الفنانين التطبيقيين» تنظم دورات مؤهلة لطلاب الثانوية لاجتياز اختبار القدرات

أعلنت نقابة الفنانين التطبيقيين، تفاصيل الدورات المؤهلة لطلاب الثانوية العامة 2023- 2024، لاجتياز اختبارات القدرات المؤهلة لكليات الفنون الجميلة والفنون التطبيقية، على أن يبدأ الحجز من اليوم.

تفاصيل الدورة التدريبة

وقالت النقابة، في بيان لها عبر «فيسبوك»: أبنائنا طلاب الثانوية العامة علمي ( علوم -رياضة) وطلاب التعليم الفني 5 سنوات، إليكم تفاصيل الدورات التدربية المؤهلة لاختبار القدرات بكلية الفنون التطبيقية والفنون الجميلة، وذلك بنقابة مصممي الفنون التطبيقية، المقر القديم بشارع جامعة الدول العربية.

ومن المقرر أن يقدم التدريب نخبة من الأساتذة الأكاديميين أعضاء نقابة مصممي الفنون التطبيقية، وسيجري فتح باب الحجز يوم اليوم، والحجز بأسبقية التسجيل نظرا لمحدودية الماكن، ومدة الدورة 3 أيام.

وأوضحت النقابة، أن مواعيد الحجز من الساعة 3 ونصف إلى 9 ونصف مساء، ما عدا الجمعة والسبت، وسيكون الحجز وانعقاد الدورات بالمقر القديم للنقابة في شارع جامعة الدول العربية.

الأوراق المطلوبة

- صورة الرقم القومي - صورة شخصية - صورة رقم الجلوس.

امتحانات الثانوية العامة

وانطلقت امتحانات الثانوية العامة 2023- 2024 يوم 10 يونيو الماضي، وتستمر حتى يوم 20 يوليو الجاري.