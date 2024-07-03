النائبة نورا علي: الحكومة أمامها تحديات كبيرة تتطلب تحركات سريعة

قالت النائبة نورا علي، رئيس لجنة السياحة بمجلس النواب، إن الحكومة الجديدة لديها العديد من التحديات الكبيرة، التي يجب التعامل معها بكل دقة وحذر، خلال الفترة المقبلة، لمواصلة مسار الإصلاح الاقتصادي واستكمال مسيرة التنمية، والعمل على الارتقاء بمستوى معيشة المواطن المصري، وبذل الجهود لتحجيم التضخم وضبط الأسعار والأسواق، مؤكدة ضرورة استمرار الحكومة في تعزيز رقابتها على الأسواق، وعدم ترك المواطنين فريسة لجشع التجار.

تحركات سريعة لتنشيط السياحة

وأوضحت النائبة، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن شريف فتحي وزير السياحة الجديد، يتمتع بخبرات كبيرة تمكنه من التعامل مع التحديات الراهنة، مؤكدًة أن المرحلة المقبلة تتطلب تحركات سريعة لتنشيط السياحة، والعمل على الاستمرار لزيادة معدلات النمو، وتحقيق استراتيجية 2028 التي تستهدف جذب 30 مليون سائح، مشيرة إلى أن هذا يتطلب الاستمرار في زيادة الأعمال الترويجية والإعلانية لجذب السياح.

تحسين جودة المنتج السياحي

وأكدت رئيس لجنة السياحة بمجلس النواب، أنه لا بد من العمل على تحسين جودة المنتج السياحي المصري، والاستفادة من التسهيلات التي تقدمها الدولة المصرية، لجذب الكثير من الاستثمارات في الفترة المقبلة.

وأضافت: «التغيير الوزاري الجديد جاء بناءً على مطالب الشعب المصري، وعلى قدر التحديات الراهنة داخليًا وخارجيًا»، موضحة أن من أبرز الملفات التي ستعمل عليها الحكومة ملف الأمن القومي المصري، والذي يمثل أولوية قصوى للدولة المصرية في ظل الصراعات المشتعلة على الحدود الشرقية والغربية والجنوبية.