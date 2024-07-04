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«صباح الخير يا مصر» يعرض قصة البطلة أماني ربيع: حصدت ميداليات ذهبية في عمر الـ62

كتب:

شريف سليمان
10:15 ص | الخميس 04 يوليو 2024
أماني ربيع

أماني ربيع

عرض برنامج «صباح الخير يا مصر» على القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين مصطفى كفافي وجومانا ماهر، تقريرا بعنوان «أماني ربيع.. بطلة مصرية حصدت ميداليات ذهبية في رياضة القوة في عمر الـ62».

الفوز بأكثر من 90 ميدالية ذهبية 

بالصدفة، بدأت المصرية أماني ربيع ممارسة رياضة القوة التي تشمل رفع أثقال وأوزان مختلفة، وهي في سن الرابعة والخمسين، والآن وهي في الـ62 من عمرها تقول إنها فازت بأكثر من 90 ميدالية ذهبية في بطولات محلية ودولية.

89 ميدالية ذهبية 

ومن بين إنجازات أماني حصولها على عدة ميداليات ذهبية، منهم 89 ميدالية ذهبية، بالإضافة إلى ميداليتين ذهبيتين أخريتين فازت بهما في بطولة محلية في رياضة القوة أقيمت في مدينة طنطا بمحافظة الغربية في يونيو الماضي، بحسب ما أشار إليه التقرير، قائلة: «كان عمري 54 سنة عندما دخلت صالة للألعاب الرياضية لأول مرة، هذا الأمر غير جسمي وشكلي إلى الأفضل، بالإضافة إلى القوة وهدوء الأعصاب، وأرى أن السيدات يجب أن يقمن بنشاط بصرف النظر عن عمرهن .. بدأت برفع 2 كجم، والآن أرفع 200 كجم، مفيش حاجة اسمها مستحيل، واللي عاوز يعمل حاجة يعملها».

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