ندب المعمل الجنائي لفحص حريق اندلع في صالة ألعاب رياضية بشبرا

أمرت جهات التحقيق بالقليوبية بندب المعمل الجنائي لفحص حريق شب في صالة ألعاب رياضية «جيم» في أحد العقارات، بشبرا الخيمة وطلب تحريات المباحث حول الواقعة، حيث تبين احتراق عدد من الأجهزة الرياضية دون خسائر في الأرواح، ورجحت المعاينة الأولية أن سبب الحريق ماس كهربائي.

تفاصيل حريق «صالة جيم» بشبرا

وكان حريق قد شب فى عمارة سكنية بمحافظة القليوبية، وجرى الدفع بسيارات الإطفاء والسيطرة على الحريق واخماده دون أن يمتد للمناطق المجاورة له دون خسائر بشرية، وتولت جهات التحقيق وأمرت بندب الأدلة الجنائية لفحص الحريق.

بلاغ بنشوب حريق في شبرا

وتلقى اللواء نبيل سليم مدير أمن القليوبية إخطارًا من شرطة النجدة يفيد وقوع حريق بعمارة سكنية ملك مجاهد نصار عضو مجلس النواب بمحافظة القليوبية، بمنطقة ميت نما دائرة مركز شرطة قليوب.

على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية لمكان الحادث وتبين نشوب حريق بالدور الأول علوي في «صالة الجيم»، واحترقت بعض الأجهزة الرياضية وتم الدفع بسيارات الإطفاء والسيطرة على الحريق واخماده دون أن يمتد للمناطق المجاورة له ودون خسائر بشرية.