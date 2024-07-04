تفاصيل أعلى شهادة رباعية في البنوك.. عائد يصل إلى 100%

يوفر البنك العربي الأفريقي الدولي شهادة ادخارية جديدة ذات العائد التراكمي المدفوع نهاية المدة بمعدل فائدة يصل إلى 100%.

وبحسب جدول أسعار العائد من البنك العربي الافريقي الدولي على الموقع الرسمي للبنك، كدة الشهادة الرباعية 4 سنوات، وبالنسبة للحد الأدنى لقيمة الشهادة 5 آلاف جنيه ومضاعفات الألف جنيه.

تفاصيل أعلى شهادة رباعية

وعن سعر العائد يكون 100% يصرف في آخر المدة بمعدل فائدة تراكمية 18.92% بحسب ما ذكر البنك.

وشهادة الادخار الرباعية تقدم للأفراد فقط، ويتيح البنك إمكانية الحصول على تسهيلات ائتمانية مضمنة.

ولا يسمح البنك العربي الأفريقي الدولي بتجديد الشهادة، فيما لا يمكن استرداد قيمة الشهادة قبل مرور 6 أشهر على تاريخ الشراء.

نسبة استرداد الشهادة قبل المدة

وبالنسبة لنسبة استرداد الشهادة التي يحصل عليها البنك، في السنة الأولى 7%، السنة الثانية 6%، السنة الثالثة 5%، والسنة الرابعة 4%.

يذكر أنَّ البنك المركزي المصري قرر بعد اجتماع لجنة السياسة النقدية يــوم الخميس الموافـق 23 مايو 2024 تثبيت سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند 27.25% و28.25% و27.75% على الترتيب، وسعر الائتمان والخصم عند 27.75%.