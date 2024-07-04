«برلمانية الوفد»: تمكين الشباب ضرورة حتمية لبناء المستقبل

أكد الدكتور ياسر الهضيبي، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد بمجلس الشيوخ، أهمية تمكين الشباب في الحكومة الجديدة التي ستواجه العديد من التحديات، مؤكدا أن الشباب يمثلون العمود الفقري لمستقبل مصر، وأن إشراكهم في مناصب قيادية يساهم في تحقيق التنمية المستدامة والابتكار.

تمكين الشباب ضرورة حتمية لبناء المستقبل

وقال الهضيبي خلال حديثه لـ«الوطن» إن تمكين الشباب هو أحد الركائز الأساسية لبناء مجتمع متقدم ومزدهر، كما أننا لدينا في مصر طاقات شبابية هائلة يجب استغلالها من خلال منحهم الفرص للمشاركة في صنع القرار وتولي المناصب التنفيذية، فضلا عن أن الحكومة الجديدة يجب أن تكون نموذجًا في دعم الشباب وتشجيعهم على الإبداع والمساهمة الفعّالة في تنمية الوطن قائلا:« نحن بحاجة إلى دماء جديدة وأفكار مبتكرة لتحقيق التقدم والنمو الاقتصادي»

واختتم الهضيبي تصريحه بتأكيد أن تمكين الشباب ليس مجرد شعار، بل هو ضرورة حتمية لبناء مستقبل أفضل لمصر، داعيًا الحكومة إلى اتخاذ خطوات عملية وفورية لتحقيق هذا الهدف.