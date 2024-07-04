خطأ للأمهات يؤثر على النمو عند إطعام الأطفال.. «خليه يجرب بنفسه»

عند فطام الطفل تبدأ الأم في إطعامه بالمواد الغذائية المناسبة لمرحلته العمرية فهو لا يستطيع تناول الكثير من الطعام نظرا لأن أسنانه ما زالت في مرحلة التكون والنمو، إلا أنه مع ذلك يستطيع إطعام نفسه على نحوٍ قد تتجاهله الكثير من الأمهات فيتسبب في حدوث بعض المشكلات لدى الصغار.

إطعام الطفل بالملعقة

السماح للرضع بإطعام أنفسهم بأيديهم خلال مرحلة الفطام، يساعدهم على استكشاف مجموعة متنوعة من الأطعمة، على عكس النهج التقليدي القائم على فكرة إطعامهم بالملعقة، ظنا بأنهم لا يستطيعون تناول الطعام بمفردهم لضعف قدراتهم الحركية، فبحسب دراسة نشرتها مجلة «nature»، يمكن للأهل أن يساعدوا على تشجيع عادات الأكل الصحية لدى الصغار في مرحلة مبكرة من حياتهم، لما لذلك من فوائد تعود على شخصياتهم في المستقبل بخلاف الاعتماد على النفس.

تعزيز نمو الجسم

بإجراء تجربة على 70 طفلا يبلغ من العمر خمسة أشهر، لاحظ باحثون من جامعة «كولورادو»، أن أولئك الذين يجربون الإمساك بالطعام بأيديهم لتناوله، حصلوا على معدلات أعلى في النمو وكثافة العظام مقارنةً بالآخرين الذين تُطعمهم أمهاتهم، مما يعني أن الفريق الأول لديه مسارات نمو أعلى وبشكل أفضل، فعندما يعتمد الطفل على نفسه بملء قبضته الصغيرة بالطعام المهروس أو قطع الفاكهة الصغيرة، يتجنب الاختناق بالطعام في الحلق والتعرض لعسر الهضم وغيرها من المشاكل التي قد يتعرض لها عند الحصول على التغذية بواسطة الملعقة التي قد تحمل كمية أكبر من الطعام الذي يفوق حاجته أو قدرته على الهضم بصورة طبيعية.

فوائد استخدام الطفل ليديه في الأكل

اعتماد الطفل على نفسه في تناول الطعام يساعد على تكوين شخصية مستقلة خلال مرحلة مبكرة من عمره، إضافةً إلى اكتشاف خصائص الطعام من حيث لينه أو صلابته وبرودته أو سخونته، كل ذلك باستخدام حاسة اللمس التي تعتبر من أهم الحواس التي يعتمد عليها الرضيع في استكشاف العالم الخارجي، وفقا لما ذكره الدكتور وليد جمال استشاري طب الأطفال وحديثي الولادة، لـ«الوطن»، إذ أوضح أنه من الأفضل منح الفرصة للطفل كي يأكل بيديه بغض النظر عن الفوضى التي عادةً ما تنتج بسبب ضعف قدرته على التحكم في أعصاب يديه بصورة جيدة في تلك المرحلة، مع ضرورة مراقبة ما يفعله كي لا يؤذي نفسه، وبهذه الطريقة يصبح أكثر قابلية لتعلم المزيد من المهارات الحياتية.