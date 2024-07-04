ختام الدورة الثانية من برنامج التأهيل السياسي لكوادر حزب حماة الوطن

اختتمت أمانة التدريب والتثقيف المركزية بحزب حماة الوطن برئاسة الدكتورة غادة البدوي، الدورة الثانية من برنامج التأهيل السياسي لكوادر الحزب بجميع أنحاء الجمهورية عبر منصة «زووم»، وشهدت سلسلة من المحاضرات المتنوعة التي تعكس اهتمام الحزب بتثقيف وتدريب كافة أعضائه.

برنامج التأهيل السياسي لكوادر حزب حماة الوطن

وكانت المحاضرة الثامنة والأخيرة بعنوان «الأحزاب السياسية»، والتي قدمتها الدكتورة إيمان عبد العزيز، مدير مركز ترو للدراسات، كما تضمنت الدورة محاضرات مهمة منها رؤية مصر 2030 التي قدمها العميد خالد مهني أمين عام أكاديمية السادات للعلوم الإدارية، وتطور الحياة النيابية في مصر التي قدمها الدكتور أحمد العطيفي الأمين العام المساعد وأمين تنظيم حزب حماة الوطن.

الوضع الراهن والرؤية المستقبلية

من بين المحاضرات البارزة «استشراف المستقبل.. المفهوم والأهمية والأدوات» التي ألقتها الدكتورة نهلة السباعي رئيس محور استشراف المستقبل بمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، و«اللامركزية في مصر.. الوضع الراهن والرؤية المستقبلية» التي قدمها الدكتور سمير عبد الوهاب، أستاذ الإدارة العامة والمحلية بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة.

وقالت الدكتورة غادة البدوي أمين الأمانة المركزية للتدريب والتثقيف بحزب حماة الوطن، إن هذه الدورات فرصة ذهبية للشباب لاكتساب المعرفة والمهارات السياسية التي تمكنهم من المشاركة الفاعلة في الحياة العامة، ونحن نسعى من خلال هذه البرامج إلى بناء جيل واعٍ وقادر على تحمل المسؤولية وإحداث التغيير الإيجابي في المجتمع.

تعزيز الوعي السياسي في حزب حماة الوطن

وأكدت البدوي في تصريحات لـ«الوطن» أن حزب حماة الوطن يولي أهمية كبيرة لتدريب وتثقيف أعضائه في جميع ربوع الجمهورية، مشيرة إلى أن استمرارية هذه البرامج تعد ركيزة أساسية في استراتيجية الحزب لتعزيز الوعي السياسي وتمكين الكوادر من مواجهة التحديات الراهنة والمستقبلية.