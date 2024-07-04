أسعار غسالة الأطفال 2024.. موفرة في الاستهلاك والمسحوق

غسالة الأطفال لا تقل أهمية عن غسالة الملابس التقليدية، لغسيل ملابس الأطفال في السنوات الأولى من أعمارهم، وتوفير الطاقة والاستهلاك والمسحوق بدلا من الغسالة العادية لذا نستعرض أسعار غسالة الأطفال في أسواق الأجهزة الكهربائية والمنزلية.

أسعار غسالة الأطفال في أسواق الأجهزة الكهربائية

تبدأ أسعار غسالة الأطفال في أسواق الأجهزة الكهربائية والمنزلية من 1700 جنيها وتصل إلى 11 ألف جنيها، وفيما يلي بيان بأسعارها بحسب الأنواع الموجودة بالسوق والمميزات.

غسالة أطفال تحميل علوي قائمة بذاتها من فريش، 3 كيلوجرامات، موديل FWS 330 NA، بسعر 1698 جنيها.

غسالة لملابس الأطفال من فريش، سعة 3 كجم، موديل FWS300NA، تحميل علوي، بسعر 1799 جنيها.

غسالة أطفال، موديل Fresh Fws300Na، تحميل علوي، سعة 3 كجم، بسعر 1830 جنيها.

غسالة لملابس الأطفال من فريش، سعة 3 كجم، موديل FWS300NA، تحميل علوي، بسعر 1799 جنيها.

غسالة تحميل علوي سمارت بحوض واحد من فريش، سعة 7 كيلوجرامات، موديل swm7003.9، بسعر 2583 جنيها.

غسالة كهربائية صغيرة محمولة USB لتنظيف الملابس الداخلية، وجوارب وملابس أطفال، وبها ماكينة غسيل مدمجة، بسعر 2612 جنيها.

أسعار غسالة الأطفال بأكثر من 5 آلاف جنيه

غسالة أطفال أوتوماتيك 7 كجم من فريش، تحميل علوي، 7 كيلوجرامات، بسعر 8235 جنيها.

غسالة فوق أوتوماتيك سعة 7 كجم من فريش، موديل Ftm-09F12S، تحميل علوي، 7 كيلوجرامات، بسعر 8500 جنيه.

غسالة تحميل علوي 10 كجم، LED من فريش، سعة 10 كيلوجرامات، بسعر 11420 جنيها.

الفرق بين غسالة الأطفال والغسالة التقليدية

تحتاج الغسالة العادية إلى مقدار أكبر من مسحوق الغسيل، أما غسالة الأطفال تحتاج كمية قليلة من المسحوق، وهذا ما يناسب الأمهات من حيث ويوفر لها في شراء أكياس المسحوق.

الغسالات العادية تزيد دورة الغسل بها عن نصف ساعة، وهي بذلك تستهلك كهرباء أكثر، بخلاف غسالة الأطفال التي تكون مدة دورة غسيلها قصيرة.

تتطلب الغسالات العادية كمية أكبر من المياه في الدورة الواحدة ويكثر إذا تم غسل عدد قطع كثيرة من الملابس وتحتاج تغيير المياة بين الدورات، أما غسالات الأطفال لا تحتاج مقدار كبير من الماء لصغر حجم دورتها.

صعوبة تكرار مرات الغسل في الغسالات العادية، بسبب صرف كميات كبيرة من الماء والكهرباء والمسحوق، لكن يمكن أن تزيد مرات غسل الملابس في غسالة الأطفال لأنها توفر الكهرباء والماء والمسحوق.

تمتاز غسالة الأطفال بسهولة نقلها وحملها من مكان لآخر، بخلاف الغسالة التقليدية التي يصعب نقلها لثقل وزنها.