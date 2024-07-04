سر وجود «فرن ساخن» داخل معسكر المنتخب الألماني.. يبلغ 80 درجة مئوية

العديد من المنتخبات تستعين ببعض الأشياء التي تساعدهم على التدريب بشكل جيد، لكن ما التقطته الكاميرات في معسكر تدريبات المنتخب الألماني، يُعد أمرًا مثيرا للجدل، إذ ظهر لاعبو الماكينات الألمانية، يقبلون واحدا تلو الآخر، على «فرن ساخن» قبل بداية التدريبات، فما سر الفرن الساخن؟

أحد أفراد المنتخب الألماني ظهر أثناء حمله صندوقا أسود ويضعه في منتصف ملعب التدريبات، ويتجه ناحيته لاعبو المنتخب الألماني واحدا تلو الآخر.

الجهاز اسمه «فورم بيس»، تصنعه شركة «كي تيك» منذ 30 عاماً، لكنه انتشر مؤخرا في ألمانيا، وهو عبارة عن «فرن» يجعل الأحذية أكثر ليونة، ويحمي أقدام اللاعبين من التعرض للضغط، بحسبما قاله ألكسندر ماي، المسؤول في الشركة لصحيفة «بيلد».

في بداية الأمر، تعجب اللاعبون من الجهاز، لكن بعد استخدامه انبهروا به، مؤكدين أنهم كانوا يحتاجونه منذ وقت طويل، ويعمل عن طريق وضع الحذاء داخل الفرن لمدة 5 دقائق، قبل اخراجه وارتدائه للاستعداد للتدريبات.

لايبزيج وبورسيا دورتموند يستخدمان الجهاز

شركة «كي تيك» تصنع هذا الجهاز لعدة أندية ألمانية، مثل لايبزيج وبورسيا دورتموند، ويحصل اللاعبون على حذاء جديد كل شهر ونصف، ما يعني القدم قد تتعرض لبثور أو ضغط قد يؤثر على أدائهم داخل الملعب، لكن الأمر اختلف تماما مع هذا الجهاز.

وضع الحذاء في درجة حرارة 80 درجة مئوية

الحذاء الرياضي يوضع في الفرن بدرجة حرارة تبلغ 80 درجة مئوية، وعند الانتهاء من عملية «الليونة» يصدر جرسا لإخراجه من الفرن.