4 ظواهر جوية في طقس الأيام المقبلة.. تحذير من اضطراب الملاحة

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن حالة الطقس الأيام المقبلة ودرجات الحرارة والظواهر الجوية التي تتأثر بها البلاد، متوقعة أن يسود غدا الجمعة طقس شديد الحرارة رطب نهارا على أغلب الأنحاء، وحارا رطبا على السواحل الشمالية، ومائلاً للحرارة والرطوبة ليلاً على أغلب الأنحاء، ومعتدل الحرارة والرطوبة على السواحل الشمالية.

انخفاض درجات الحرارة

وأوضحت الأرصاد الجوية أن البلاد تشهد انخفاضا طفيفا في درجات الحرارة بقيم تصل لـ3 درجات مئوية، خاصة على شمال البلاد وحتى شمال الصعيد، متوقعة أن تسجلدرجة الحرارة العظمى على القاهرة الكبرى 36 درجة مئوية.

نشاط الرياح وارتفاع نسب الرطوبة

وأضافت الأرصاد الجوية أنه تنشط الرياح المعتدلة أحيانا على أغلب الأنحاء، ويصل متوسط الرطوبة على القاهرة والوجه البحري 80% بينما تصل 90% على السواحل الشمالية، ويقل تأثيرها على شمال وجنوب البلاد.

اضطراب الملاحة البحرية

وحذرت هيئة الأرصاد الجوية من اضطراب الملاحة البحرية على شواطئ البحر الأحمر وخليج السويس والشواطئ الغربية، مشيرة إلى أن سرعة الرياح تصل 50 كم في الساعة، وارتفاع الموج يصل إلى 2.5 متر.

درجات الحرارة غدا الجمعة

- القاهرة الكبرى والوجه البحري.. العظمى 36 درجة والمحسوسة 38 درجة مئوية.

- السواحل الشمالية.. العظمى 30 درجة والمحسوسة 33 درجة مئوية.

- جنوب سيناء.. العظمى 42 درجة والمحسوسة 44 درجة مئوية.

- شمال الصعيد.. العظمى 40 درجة والمحسوسة 41 درجة مئوية.

- جنوب الصعيد: العظمى 44 والمحسوسة 45 درجة مئوية.

درجات الحرارة يوم السبت

- القاهرة الكبرى والوجه البحري.. العظمى 35 درجة والمحسوسة 37 درجة مئوية.

- السواحل الشمالية.. العظمى 30 درجة والمحسوسة 33 درجة مئوية.

- جنوب سيناء.. العظمى 39 درجة والمحسوسة 41 درجة مئوية.

- شمال الصعيد.. العظمى 37 درجة والمحسوسة 38 درجة مئوية.

- جنوب الصعيد: العظمى 44 والمحسوسة 45 درجة مئوية.

درجات الحرارة يوم الأحد

- القاهرة الكبرى والوجه البحري.. العظمى 36 درجة والمحسوسة 38 درجة مئوية.

- السواحل الشمالية.. العظمى 31 درجة والمحسوسة 34 درجة مئوية.

- جنوب سيناء.. العظمى 39 درجة والمحسوسة 41 درجة مئوية.

- شمال الصعيد.. العظمى 37 درجة والمحسوسة 38 درجة مئوية.

- جنوب الصعيد: العظمى 42 والمحسوسة 43 درجة مئوية.