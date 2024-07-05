شروط التقديم لوظيفة بـ«الهيئة الإنجيلية».. اعرف المهارات المطلوبة

أعلنت الهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الاجتماعية، عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، توفير وظيفة مسؤول العمليات والتقارير في وحدة تكنولوجيا المعلومات ودعم القرار بمقر الهيئة بالقاهرة.

مهام الوظيفة بالهيئة الإنجيلية

وأوضحت الهيئة أنّ مهام ومسؤوليات الوظيفة تتضمن متابعة الأعطال والصيانة، ومسؤول عن المشتريات الخاصة «بمستلزمات الحاسب والأدوات الكتابية»، الدعم الفني الأولي للمشكلات، مسؤول عن مخزن الأحبار والأجهزة بالقاهرة والأجهزة اللوحية، التوثيق والتقارير الدورية والنسخ الاحتياطية، متابعة الأجهزة اللوحية وتقديم تقرير عن مستخدمي البرامج، متابعة التقارير وتقارير بنك المعلومات، مراجعة وتسوية الفواتير الخاصة بوحدة تكنولوجيا المعلومات، تحديث قواعد البيانات الخاصة بالتراخيص الأجهزة والبرامج ومراجعتها.

ويشترط للمتقدم للوظيفة، أنّ يكون حاصلًا على بكالوريوس علوم في الحاسب الآلي أو نظم معلومات، ولديه خبرة سنتين في نفس مجال الاختصاصات المطلوبة.

المهارات المطلوبة للوظيفة

وأوضحت عضو التحالف، أنّ المهارات المطلوبة هي التواصل مع المستخدمين، القدرة على حل المشكلات، القدرة على التعلم الذاتي، العمل في فريق، وتتضمن مميزات الوظيفية راتبا شهريا ثابتا مع زيادة سنوية وفق نظام تقييم الأداء، مساهمة في قيمة المواصلات من موقع السكن لمقر العمل، راتب شهر منحة سنوية طبقًا لنظام تقييم الأداء، تأمين صحي حكومي، تأمين طبي خاص، تأمين على الحياة، تأمين اجتماعي، مع وجود فرص للتدريب والتطوير والنمو الوظيفي وللتقديم من خلال هذا الرابط.