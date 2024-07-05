فتح باب الالتحاق بكليات «بنها الأهلية» للطلبة الوافدين.. رابط التقديم

أعلنت جامعة بنها الأهلية بالعبور، فتح باب التقدم للدراسة بالجامعة للطلاب الوافدين غير الحاملين للجنسية المصرية للعام الأكاديمي 2024-2025، ضمن مبادرة «ادرس في مصر» التي أطلقتها وزارة التعليم العالي المصرية، وذلك حتى 15 سبتمبر المقبل.

رابط تقديم الطلاب الوافدين لجامعة بنها الأهلية

وأوضح بيان جامعة بنها الأهلية بالعبور، أنه للالتحاق بكليات الجامعة المختلفة للطلاب الوافدين، يتم الدخول على المنصة الخاصة بالتقديم من هنا.

كليات وبرامج جامعة بنها الأهلية بالعبور

والدراسة في الجامعة متاحة من خلال الكليات والبرامج التالية:

- كلية الطب

- كلية طب الأسنان

- كلية العلاج الطبيعي

- كلية الهندسة وبرامجها

- هندسة التصنيع والمواد

- هندسة الميكاترونكس والأتمتة

- هندسة نظم الاتصالات

- الهندسة الطبية

- هندسة البناء

- الإسكان والتصميم للمجتمعات

- كلية علوم الحاسب وبرامجها

- الذكاء الاصطناعي وتعلم الآلة

- اللغويات الحاسوبية

- علوم البيانات

- تطوير البرامج والتطبيقات

- الواقع الافتراضي والمعزز

- كلية الاقتصاد وإدارة الأعمال وبرامجها

- إدارة الأعمال والعلاقات الدولية

- الإحصاء والتأمين

- التسويق الرقمي والأعمال الإلكترونية

- الاقتصاد والتمويل الدولي

- المحاسبة ومعلوماتية الأعمال