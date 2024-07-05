ولادة متعثرة لسيدة هندية على ظهر مركب وسط الفيضانات الخطيرة.. ماذا حدث للطفل؟

على الرغم من ارتفاع درجات الحرارة الشديدة التي تشهدها البلاد في مختلف دول العالم، إلا أن إحدى المناطق في الهند، شهدت فيضانات غير مسبوقة، تسببت في غرق المنطقة بالكامل، ما دفع الأهالي إلى استخدام قوارب للتنقل من مكان لآخر، وبسبب الخوف الشديد الذي سيطر على البعض، اضطرت سيدة لولادة جنينها على ظهر مركب لعدم قدرتها على التوجه للمستشفى.

ولادة متعثرة وسط الفيضانات

ولادة متعثرة، عاشتها جهانارا خاتون، صاحبة الـ25 عامًا، وهي تضع جنينها فوق قارب وسط الفيضانات التي غطت منطقة فولياماري تشار الهندية، ودفعت السكان إلى المغادرة من بلدتهم الصغيرة، للاحتماء بمناطق أكثر أمنًا، ساعات من الألم عاشتها الأم حتى وضعت مولودتها الصغيرة، بحسب ما نشرته صحيفة «الجارديان».

وبقطعة من القماش، احتمت السيدة «جهانارا» وابنتها الصغيرة من المطر المتواصل خلال الذهاب إلى مركز الرعاية الصحية، بعد ساعات من الألم والمعاناة وسط مياه الفيضانات الهائجة لنهر براهمابوترا في الهند.

الفيضانات تهدد حياة السكان في الهند

كان الزوجان قد غادرا منزلهما في فولياماري تشار، إحدى الجزر في النهر، بعد أن غمرته مياه الفيضانات التي هددت حياة السكان، ولجأوا إلى جزيرة قريبة تعرف باسم تشار، خاصة أن تلك المياه الغزيرة أودت بحياة الكثير من السكان.

وبحسب ما ذكرت صحيفة «indianexpress» الهندية، فإن عددا من الولايات شمال شرق الهند، بينها آسام وأروناتشال براديش وميجالايا ومانيبور وميزورام، لا تزال في حالة تأهب قصوى بعد مواجهة تأثير هطول الأمطار المتواصلة والفيضانات على مدار الأسبوعين الماضيين، كما أن الخسائر لم تطل البشر فقط، وإنما تم نقل الحيوانات في حديقة كازيرانجا الوطنية الشهيرة، التي تضم نحو 2500 من حيوانات وحيد القرن، إلى أرض مرتفعة هربا من الفيضانات لضمان سلامتها.