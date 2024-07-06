طلاب الثانوية العامة يؤدون امتحاني الكيمياء والجغرافيا اليوم

يواصل طلاب الصف الثالث الثانوي، امتحانات الثانوية العامة اليوم، للأسبوع الرابع؛ إذ يؤدي طلاب الشعبة العلمية الامتحان في مادة الكيمياء، بينما الشعبة الأدبية يؤدون الامتحان في مادة الجغرافيا.

مادة مقاييس المفاهيم (الجيولوجيا)

كما يؤدى طلاب المتفوقين للعلوم والتكنولوجيا، شعبة العلوم، مادة مقاييس المفاهيم (الجيولوجيا)، ويؤدى طلاب شعبة الرياضيات الامتحان في مادة مقاييس المفاهيم (الرياضيات التطبيقية)، بينما يؤدى طلاب مدارس المكفوفين الامتحان في الفترة الأولى مادة الفلسفة، والفترة الثانية مادة المنطق.

ويتابع الدكتور محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، لأول مرة، امتحانات الثانوية العامة من غرفة العمليات، بعد تولي وزارة التربية والتعليم في الحكومة الجديدة، لمتابعة سير الامتحانات مع غرف العمليات بالمديريات التعليمية، للتأكد من انتظام سيرها، وكذلك الكاميرات المتصلة بلجان امتحانات الثانوية العامة في جميع المحافظات.

وصول أوراق الأسئلة

وأكدت وزارة التربية والتعليم، أن الغرفة المركزية تتابع قبل بدء الامتحان، وتتواصل مع جميع مديري المديريات التعليمية المتواجدين بغرف العمليات المحلية، للاطمئنان على سير العملية الامتحانية، والتأكد من سيرها بشكل جيد ومنضبط، دون حدوث أية مشكلات من شأنها تعكير صفو العملية الامتحانية، والاطمئنان على وصول أوراق الأسئلة إلى جميع اللجان الامتحانية بالمحافظات، كما يتابع فريق العمل بالغرفة سير الامتحان بجميع المحافظات.