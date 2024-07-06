قبل افتتاحها قريبا.. 8 معلومات عن حديقة الأزبكية التراثية

مع اقتراب الانتهاء أعمال تطوير وإعادة إحياء حديقة الأزبكية التراثية بالقاهرة تمهيدا لإعادة افتتاحها الفترة المقبلة، وتفقد رئيس الوزراء لأعمال التطوير ومتابعة آخر المستجدات على أرض الواقع، فهي تعد ضمن مشروع تطوير القاهرة الخديوية.

وتنشر «الوطن» أبرز المعلومات عن حديقة الأزبكية على النحو التالي:

- حديقة الأزبكية تقع في قلب القاهرة على مساحة 9.8 فدان.

- الحفاظ على الأشجار التراثية ومنطقة التبة، فضلا عن تجديد النافورة الأثرية وبرجولة قمة التاج والكوبرى الخشب، ونادي سوق السلاح وإحياء البحيرة والبرجولات التاريخية وأيضا سور حديقة الأزبكية.

- الانتهاء من المبنى الإداري والمطعم والمسرح الروماني والبحيرة.

- جار العمل على المبنى الإداري والمطعم والمسرح الروماني والبحيرة والبوابات وخزان المياه والحريق والبرجولات وأسوار الحديقة.

الأشجار التراثية داخل الحديقة

- وضع شرح وتفاصيل على كل شجرة من الأشجارالتراثية داخل حديقة الأزبكية.

- تطوير النافورة التراثية قبل نهاية 2024 تحت إشراف وزارة السياحة والآثار.

- إتاحة مسابقة التصميم المعماري لتطوير سور الأزبكية أمام الجامعات.

- العمل على تطوير المدخل الشرقي للحديقة من ناحية ساحة المسارح من مسرح الطليعة ومسرح العرائس والمسرح القومي.