حمدوك لـ«الوطن »: مصر جمعت فرقاء كان من الصعب جلوسهم على طاولة مفاوضات

شارك رئيس وزراء السودان السابق، ورئيس تنسيقية تقدم السودانية، الدكتور عبدالله حمدوك، في مؤتمر «معًا لوقف الحرب في السودان» بالعاصمة الإدارية الجديدة.

المؤتمر جمع قوى سياسية سودانية لم تلتقِ من قبل

وأكد رئيس وزراء السودان السابق، ورئيس تنسيقية تقدم السودانية، الدكتور عبدالله حمدوك، لـ«الوطن»، أنّ أهم شيء يميز هذا المؤتمر الذي ترعاه مصر هو جمع قوى سياسية سودانية لم تلتقِ من قبل في ظل حرب ضروس مستمرة منذ سنة و3 أشهر.

وأشار حمدوك إلى أنّ جمع مصر الفرقاء السودانيين الذين صعب جلوسهم على مائدة واحدة يعكس رغبة مصر الجادة في حل الأزمة السودانية، حيث تستقبل مصر منذ بداية الحرب ممثلين عن مختلف القوى السياسية والمدنية السودانية لتقريب وجهات النظر، مبينا ثناء القوى على الدور الذي تلعبه مصر في حل أزمة أشقائها في السودان.

الشعب السوداني متماسك رغم الأوضاع الإنسانية الصعبة

وأشار حمدوك إلى أنّ الشعب السوداني متماسك رغم الأوضاع الإنسانية الصعبة، ويرغب في وقف الحرب في أقرب وقت لحقن دماء السودانيين المستمر منذ أكثر من عام، لافتا إلى سعي المجتمع الدولي لوقف الحرب التي تؤثر على الإقليم والعالم الذي لم تعد فيه في الوقت الحالي أي دول بمعزل عن العالم وسط إقليم يشهد حربا في غزة.

وأوضح أن المؤتمر يعالج 3 قضايا رئيسية، الأولى تتعلق بوقف الحرب التي لا بد أن تتوقف اليوم قبل غدٍ، والثانية تخص الأزمة الإنسانية التي تعد الأكبر في العالم اليوم، والثالثة والأخيرة والمهمة للغاية هي بحث العملية السياسية وأجندتها والمبادئ العملية الأساسية.