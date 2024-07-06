وزير الإسكان يتفقد وحدات «سكن لكل المصريين» في مدينة برج العرب الجديدة

تفقد المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، الموقف التنفيذي لوحدات المبادرة الرئاسية «سكن لكل المصريين» بمحوري منخفضي ومتوسطي الدخل، بمنطقة الفردوس، والحي التاسع بمدينة برج العرب الجديدة، حيث يجرى تنفيذ 5016 وحدة سكنية (209 عمارات)، ورافقه مسئولو الوزارة، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وجهاز مدينة برج العرب الجديدة.

المتابعة الدورية الحثيثة والمستمرة على مدار اليوم لكل مراحل تنفيذ الوحدات

وشدد المهندس شريف الشربيني، على ضرورة المتابعة الدورية الحثيثة والمستمرة على مدار اليوم، لكل مراحل تنفيذ وحدات المبادرة الرئاسية «سكن لكل المصريين»، والالتزام بالجداول الزمنية، والمواعيد المحددة للانتهاء من التنفيذ بأعلى جودة، وعدم التهاون مع المقاولين المقصرين والمتقاعسين، وحسن اختيار المقاولين الجادين في تنفيذ المشروعات مستقبلاً.

الشربيني يشدد على ضرورة عدم التهاون مع المقاولين المقصرين

وجدّد وزير الإسكان تأكيده على أن توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، تشدد على سرعة إنجاز المشروعات التي تمس حياة المواطن المصري بشكل مباشر، وتحقق له جودة الحياة، وفي مقدمتها، الوحدات السكنية بالمبادرة الرئاسية «سكن لكل المصريين» بمحوري منخفضي ومتوسطي الدخل، ومشروعات المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» لتطوير الريف المصري.